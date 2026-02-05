Murió Tomy, el histórico chimpancé del ex Zoológico de La Plata

De acuerdo con la información oficial, el animal no cursaba ninguna enfermedad y se encontraba bajo seguimiento permanente de los equipos profesionales y técnicos. Durante la mañana había mostrado un comportamiento habitual: recibió su dieta correspondiente e interactuó con sus cuidadores como lo hacía a diario.

El fallecimiento fue detectado después de las 13, cuando el personal se acercó para alimentarlo y no respondió a los llamados. De inmediato se dio aviso al Servicio Veterinario, que constató su deceso.

360 (1) Tomy llegó a La Plata en 1980 tras haber estado en un circo y vivió 46 años en el predio, donde se convirtió en una figura emblemática. Foto: NA

Tomy pertenecía a la especie Pan troglodytes. Había nacido en 1977 y llegó al entonces Zoológico de La Plata el 8 de enero de 1980, luego de haber pasado sus primeros años en el Circo Tihany. Vivió 46 años en el predio y, en los últimos tiempos, habitaba un espacio adaptado a sus necesidades.

Desde el Bioparque señalaron que, a lo largo de su vida, formó vínculos estrechos con quienes lo cuidaron y se convirtió en “un símbolo del compromiso con la conservación y el bienestar animal”. También expresaron su reconocimiento al trabajo de los equipos que estuvieron a su cuidado y destacaron el impacto que Tomy dejó en todos los que lo conocieron.

Además, desde 2023, sus cuidadores impulsaban un proyecto judicial para que fuera declarado “sujeto de derecho”, en el marco de una convivencia cotidiana basada en la cercanía y el contacto permanente.