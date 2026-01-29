Pura ternura: el CONICET transmite la temporada de reproducción de pingüinos en Chubut

A través de la cuenta de YouTube de la fundación, los expertos del CONICET siguen de cerca toda la temporada reproductiva de estas aves, desde la construcción del nido y la puesta de huevos hasta la eclosión y el cuidado de los pichones.

La transmisión se realiza desde la Isla Tova, hogar de una de las colonias más numerosas de Patagonia Azul, una de las áreas más biodiversas de la costa del Mar Argentino. Según destacaron las autoridades, la cámara permite “observar el corazón de una colonia de pingüinos y seguir toda su temporada reproductiva”.

Además de su valor didáctico y de entretenimiento, este streaming tiene un objetivo científico: permite avanzar en la investigación local sobre conservación, estudiando el comportamiento y el éxito reproductivo de los pingüinos de forma remota y no invasiva, lo que contribuye a proteger esta especie y su frágil hábitat.