Jorge Macri cerró su visita a EEUU con el foco puesto en inversiones, y financiamiento

Jorge Macri, en Estados Unidos.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos es una de las principales organizaciones empresariales del país y representa al sector privado ante la Casa Blanca, el Congreso y los organismos internacionales. En ese marco, el U.S.-Argentina Business Council articula entre las empresas estadounidenses y las autoridades argentinas.

“Buenos Aires tiene un rol central en la relación económica entre Argentina y Estados Unidos. Queremos profundizar el vínculo con las empresas estadounidenses y generar las condiciones para que puedan invertir, crecer y generar empleo en la Ciudad”, sostuvo Jorge Macri.

En el caso de la reunión del jefe de Gobierno con el presidente del BID, Ilan Goldfajn, analizó la capacidad de inversión de Buenos Aires y nuevas oportunidades de cooperación para impulsar proyectos estratégicos de la Ciudad.

Durante el encuentro, Mari destacó la situación fiscal de la Ciudad y su capacidad para sostener la inversión pública con recursos propios, el acceso al mercado de capitales y financiamiento multilateral. Conversaron también sobre oportunidades de cooperación en modernización digital del sistema de salud, transporte y movilidad, y políticas de adaptación al cambio climático con foco en la resiliencia urbana y la gestión de los recursos hídricos.

Jorge Macri cerró así su visita oficial, que durante esta semana lo llevó a reunirse con autoridades federales y locales, legisladores, referentes políticos, organismos multilaterales, empresas y universidades, ámbitos en los que presentó y discutió las prioridades estratégicas de la relación entre la Ciudad, Argentina y Estados Unidos.