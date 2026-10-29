La Ciudad tendrá un cementerio y un crematorio públicos para mascotas

La Legislatura porteña aprobó por unanimidad la creación de espacios para enterrar y cremar animales de compañía en Chacarita. También habrá prestaciones gratuitas o bonificadas para sectores vulnerables.
La Ciudad de Buenos Aires tendrá un cementerio y un crematorio públicos para perros y gatos, luego de que la Legislatura porteña aprobara por unanimidad la creación de ambos servicios que funcionarán en el Cementerio de Chacarita y ofrecerán alternativas gratuitas o bonificadas para organizaciones protectoras y personas que no puedan afrontar los costos.
La iniciativa obtuvo 56 votos afirmativos y forma parte de un paquete de proyectos impulsados por Graciela Ocaña y Emmanuel Ferrario, con aportes de legisladores de distintos bloques. La propuesta busca dar respuesta a una necesidad de muchas familias que, ante la muerte de sus mascotas, deben recurrir a prestadores privados o resolver la disposición de los restos sin contar con espacios adecuados. En la Ciudad se estima que hay más de 860.000 perros y gatos en hogares.
Uno de los servicios será el Cementerio Público de Animales, que funcionará en un sector del predio de Chacarita. La ubicación específica quedará a cargo de la autoridad de aplicación y allí se podrán realizar inhumaciones y cremaciones, bajo supervisión veterinaria para evaluar las causas de muerte y garantizar condiciones sanitarias apropiadas. También habrá controles sobre el traslado de los cuerpos, los entierros y el tratamiento de los restos y las cenizas.
El establecimiento deberá funcionar de manera regular, utilizar tecnologías que no generen contaminación y asegurar una gestión adecuada de los residuos. La cremación será optativa, salvo en aquellos casos en los que las circunstancias del fallecimiento puedan representar un riesgo sanitario.
El proyecto contempla el cobro de un canon por las prestaciones, aunque establece la gratuidad para organizaciones y asociaciones civiles dedicadas a la protección animal y prevé condiciones especiales para personas que no puedan pagar.
La segunda prestación será el servicio de Cremación de Animales de Compañía, que también se proyecta en el Cementerio de Chacarita. Su objetivo es ofrecer una alternativa pública frente a los servicios privados y garantizar un tratamiento adecuado de los cuerpos.
Uno de sus aspectos centrales será la creación de un espacio de memoria y homenaje, donde los responsables podrán depositar las cenizas o realizar actos de despedida.
El sistema también contempla bonificaciones para organizaciones rescatistas y la posibilidad de brindar el servicio sin cargo para animales sin responsable conocido que sean encontrados en la vía pública. Además, podrán acceder gratuitamente las personas en situación de vulnerabilidad social que residan en la Ciudad. Según los fundamentos de la iniciativa, la falta de alternativas públicas lleva a muchas familias a recurrir a empresas privadas o a prácticas que no siempre cumplen con las condiciones sanitarias necesarias.
En la actualidad, el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur ofrece un servicio público y gratuito de cremación de animales. Funciona las 24 horas, durante todos los días del año, incluidos los feriados, y recibe alrededor de 600 cuerpos por mes. Sin embargo, el procedimiento es colectivo: no se devuelven las cenizas a los responsables ni se ofrecen ceremonias individuales o espacios específicos para la despedida.
Por otro lado, existen prestadores privados que realizan cremaciones individuales y ofrecen servicios adicionales, como el traslado del cuerpo, la devolución de las cenizas, urnas y elementos conmemorativos. Los paquetes más completos pueden alcanzar los 350.000 pesos o incluso superar esa cifra, un gasto que puede sumarse a los costos veterinarios que muchas familias afrontan durante la enfermedad o los últimos días de vida de sus animales.
El paquete aprobado por la Legislatura incluyó iniciativas para incorporar contenidos sobre el cuidado y los derechos de los animales en los establecimientos educativos. La propuesta apunta a trabajar desde el nivel inicial hasta el secundario cuestiones como la empatía, la tenencia responsable y la prevención del maltrato, además de contemplar instancias de formación para docentes.
Entre los temas previstos figuran la alimentación adecuada, la vacunación, la desparasitación, la castración y la atención veterinaria. También se buscará promover la prevención del abandono y la negligencia, junto con la responsabilidad que implica convivir con un animal de compañía.