La Ciudad tendrá un cementerio y un crematorio públicos para mascotas

El proyecto contempla el cobro de un canon por las prestaciones, aunque establece la gratuidad para organizaciones y asociaciones civiles dedicadas a la protección animal y prevé condiciones especiales para personas que no puedan pagar.

La segunda prestación será el servicio de Cremación de Animales de Compañía, que también se proyecta en el Cementerio de Chacarita. Su objetivo es ofrecer una alternativa pública frente a los servicios privados y garantizar un tratamiento adecuado de los cuerpos.

Uno de sus aspectos centrales será la creación de un espacio de memoria y homenaje, donde los responsables podrán depositar las cenizas o realizar actos de despedida.

El sistema también contempla bonificaciones para organizaciones rescatistas y la posibilidad de brindar el servicio sin cargo para animales sin responsable conocido que sean encontrados en la vía pública. Además, podrán acceder gratuitamente las personas en situación de vulnerabilidad social que residan en la Ciudad. Según los fundamentos de la iniciativa, la falta de alternativas públicas lleva a muchas familias a recurrir a empresas privadas o a prácticas que no siempre cumplen con las condiciones sanitarias necesarias.

El Cementerio Público y la Cremación de Animales tendrían espacio en el Cementerio de Chacarita.

Qué opciones existen actualmente para despedir a las mascotas

En la actualidad, el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur ofrece un servicio público y gratuito de cremación de animales. Funciona las 24 horas, durante todos los días del año, incluidos los feriados, y recibe alrededor de 600 cuerpos por mes. Sin embargo, el procedimiento es colectivo: no se devuelven las cenizas a los responsables ni se ofrecen ceremonias individuales o espacios específicos para la despedida.

Por otro lado, existen prestadores privados que realizan cremaciones individuales y ofrecen servicios adicionales, como el traslado del cuerpo, la devolución de las cenizas, urnas y elementos conmemorativos. Los paquetes más completos pueden alcanzar los 350.000 pesos o incluso superar esa cifra, un gasto que puede sumarse a los costos veterinarios que muchas familias afrontan durante la enfermedad o los últimos días de vida de sus animales.

También habrá contenidos sobre cuidado animal en las escuelas

El paquete aprobado por la Legislatura incluyó iniciativas para incorporar contenidos sobre el cuidado y los derechos de los animales en los establecimientos educativos. La propuesta apunta a trabajar desde el nivel inicial hasta el secundario cuestiones como la empatía, la tenencia responsable y la prevención del maltrato, además de contemplar instancias de formación para docentes.

Entre los temas previstos figuran la alimentación adecuada, la vacunación, la desparasitación, la castración y la atención veterinaria. También se buscará promover la prevención del abandono y la negligencia, junto con la responsabilidad que implica convivir con un animal de compañía.