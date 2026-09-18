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Ciudad: para qué sirven las líneas azules que aparecieron sobre algunas avenidas

Automovilistas y peatones se sorprendieron tras la aparición de tres líneas paralelas de color azul pintadas en el asfalto de avenidas como Figueroa Alcorta y Corrientes.

En los últimos días, las principales avenidas y calles de la Ciudad de Buenos Aires fueron "intervenidas" con unas marcas azules que pocos lograron interpretar qué indican.

Automovilistas y peatones se sorprendieron tras la aparición de tres líneas paralelas de color azul pintadas en el asfalto, que están presentes en calles de diferentes barrios porteños, como la Avenida Corrientes frente al Obelisco, la Avenida Figueroa Alcorta o la zona de Puerto Madero.

¿Qué significan las líneas azules?

Se trata de la "Blue Line", que por primera vez se implementarán en la Maratón Internacional de Buenos Aires que se realizará el próximo domingo 20 de septiembre.

El mapa del trayecto de la Maratón de Buenos Aires.

El mapa del trayecto de la Maratón de Buenos Aires.

Esta señalización temporaria cumple un rol técnico fundamental y responde a una metodología de precisión utilizada en las maratones y más importantes del mundo, según los parámetros de la World Athletics para validar las marcas y los récords registrados por los deportistas.

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En ese marco, las líneas azules marcan el Trazado de la Distancia Mínima Posible (SPR), es decir, la ruta más corta posible. Para los atletas de élite es importante, ya que pueden seguir la trayectoria exacta trazada por el medidor oficial.

La World Athletics exige que una maratón mida al menos 42,195 m + 0,1% (42 metros adicionales de margen de seguridad) para garantizar que nunca sea más corta de lo reglamentario.

Cuáles son los cortes por la Maratón Internacional de Buenos Aires

  • Corte total rama norte de Av. Pres. Figueroa Alcorta entre Av. Dorrego y Julio A. Noble el día sábado 19 entre las 09h y las 14.00 del día domingo 20.
  • Corte total de la calle Carlos Pellegrini entre Av. Corrientes y Lavalle el día domingo 20 entre las 04h y las 14h.
  • Corte total de la Av. Pres. Roque Sáenz Peña entre Maipú y Tte. Gral. Juan D. Perón el día domingo 20 entre las 03h y las 14h.
  • Corte total de la calle Mariquita Sánchez de Thompson entre Av. De Los Italianos y Av. Int. Hernán Giralt el día domingo 20 entre las 00h y las 14h.
  • Corte total rama norte de Av. Pres. Figueroa Alcorta desde las vías FF.CC Mitre hasta la avenida Dorrego entre las 22h del día sábado y las 14h del día domingo 20.
  • Cortes totales momentáneos y sucesivos el día domingo 20 desde las 04h y hasta las 13.30h.
  • Cierre de accesos y salidas de la AU Illia desde las 07h del domingo 20 y hasta las 14h.

Cómo será el trazado de la Maratón 42k de Buenos Aires

Los 42k de Buenos Aires comenzarán en los bosques de Palermo a partir de las 7, con un circuito que tiene como primer punto icónico el estadio Monumental, pasando por la avenida Figueroa Alcorta y Libertador, hasta llegar a la General Paz.

Tras retomar el rumbo camino a la Ciudad, también pasarán por el Hipódromo, el Rosedal, el Teatro Colón, el Obelisco, el cementerio de la Recoleta, el Cabildo, la Casa Rosada y la cancha de Boca.

Finalmente, Puerto Madero es la zona más exigente de la prueba, ya que se encuentra pasados los 30 kilómetros, hasta llegar al Planetario y encarar el tramo final hasta Figueroa Alcorta y Dorrego.

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