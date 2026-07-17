La Ciudad de Buenos Aires propone más de 20 espectáculos, paseos y muestras

Los viernes habrá actividades en parques y plazas: juegos, talleres de clown, búsquedas del tesoro, patio gastronómico y un escenario con magia, música y teatro. El viernes 24 se hará de 14.30 a 17.30 en Parque Lezama (Av. Paseo Colón y Av. Brasil), y las plazas Ciudad de Banff (Roma 760) y Echeverría (Bauness 2758). El viernes 31, en el mismo horario, la propuesta se muda al Parque Chacabuco (Av. Asamblea y Emilio Mitre) y las plazas Almagro (Sarmiento y Bulnes) y Roque Sáenz Peña (Av. Juan B. Justo y Av. Boyacá).

After Ba 24: la Noche del Amigo

El lunes 20, una nueva edición de Afters BA24, el ciclo que combina música en vivo, gastronomía y espacio público para disfrutar de la Ciudad en formato after office. Será en el marco del Día del Amigo, en Asunción y Fernández de Enciso (Villa Devoto), donde se presentarán Miss Jeanette, a las 18,00 y Fran Ramirez b2b UltraVerónika, a las 20.00

El Parque de la Ciudad vuelve con todo

El Parque de la Ciudad (Av. Fernández de la Cruz 4000) será la sede porteña del invierno: incluye juegos de habilidad y destreza, circuitos para trepar, escalar, deslizarse y superar obstáculos, además de peloteros y el “Hormiguero”, un laberinto vertical para recorrer con distintos niveles. Abrirá del 24 de julio al 2 de agosto, de 10 a 18. Cierra los lunes.

El ballet en el país de las maravillas

El Ballet Estable del Teatro Colón (Cerrito 628) dirigido por Julio Bocca presenta el estreno argentino de Alice's Adventures in Wonderland, ballet en dos actos de Christopher Wheeldon con música de Joby Talbot, inspirado en la novela de Lewis Carroll. Las funciones serán el jueves 16, viernes 17, sábado 18, martes 21, miércoles 22, jueves 23, viernes 24 y sábado 25 de julio, a las 20; y domingo 19 y 26 de julio, a las 17. Entradas en teatrocolon.org.ar.

Bomberitos por un día y acróbatas motorizados

Los chicos podrán convertirse en "bomberos por un día" el jueves 23 a las 11 y a las 15 en la Estación de Bomberos IV de Recoleta (Laprida 1739). También podrán hacerlo el viernes 24 de 13 a 16 en el Parque de la Ciudad (F. de la Cruz al 4000, estacionamiento por Coronel Roca 4151, Villa Soldati) donde además habrá un gran despliegue con la banda musical de la Policía de la Ciudad, muestra de drones, educación vial, un juego para "Pequeños Detectives" y la Brigada Blanca, el escuadrón acrobático motorizado de la fuerza de seguridad porteña. Y también el jueves 30 a las 15 en la Estación de Bomberos II de Parque Patricios (Avenida Caseros 2849). El viernes 31 se repetirá el gran despliegue de motos, bomberos, perros K9 y banda musical en el Parque de la Ciudad. Para las actividades en las estaciones de bomberos hay que inscribirse en este link.

El Jardín Botánico y sus mini exploradores

En el Jardín Botánico Carlos Thays (Av. Santa Fe 3951) habrá visitas guiadas para conocer las plantas tropicales que habitan el parque, el jardín de las mariposas y los circuitos autoguiados para que las familias recorran con autonomía el espacio verde. También habrá una propuesta interactiva para que los chicos se conviertan en exploradores. Hay que inscribirse en este link. Abre sus puertas de martes a domingo, de 9.30 a 17.30.

¡A dejar las rueditas!

Los chicos tendrán una gran oportunidad para aprender a andar en bicicleta los fines de semana de las vacaciones de invierno: el 25 y 26 de julio, de 13 a 17, los instructores de la Ciudad irán al Parque de los Niños (Av. Cantilo y Av. Gral. Paz) con las técnicas para dejar las rueditas. La actividad se repite el 1 y 2 de agosto, en el mismo horario, en el Parque Ferroviario (Moldes 784).

Alicia en el bosque luminoso

Maravillosa Alicia llega al Jardín Botánico (Av. Santa Fe 3951) con una experiencia inmersiva nocturna inspirada en el universo de Lewis Carroll que combina arte lumínico, sonido envolvente y tecnología interactiva en un recorrido donde el público protagoniza la historia. Las entradas están disponibles en maravillosaalicia.com.ar.

Cultura japonesa para los chicos

El Jardín Japonés (Av. Berro y Av. Casares) transforma las vacaciones de invierno en una inmersión a la cultura japonesa con una programación diaria de lunes a domingo, de 10 a 18: habrá talleres de origami, ikebana, bonsai, pintura japonesa y manga. Los sábados habrá demostraciones de aikido, judo y karate y, los domingos, shows de tambores japoneses.

¡Un paseo por el Riachuelo!

El Paseo Náutico por el Riachuelo es una actividad de navegación que parte desde Vuelta de Rocha hasta el icónico Puente Transbordador Nicolás Avellaneda. El paseo permite redescubrir La Boca desde el agua y conocer parte de la historia de uno de los barrios más emblemáticos de Buenos Aires. Para el abordaje hay que anotarse acá.

Estación Vacaciones en el Parque Ferroviario

Cerca del final de las vacaciones, el Parque Ferroviario (Moldes y Virrey Arredondo, en Colegiales) será sede de un festival pensado para que las familias disfruten de una experiencia cultural integral al aire libre. Habrá un escenario central con una programación artística para chicos, una carpa con actividades y juegos para resguardarse del frío. Se hará el sábado 1 y domingo 2 de agosto, de 13 a 18.

Redescubriendo el Ecoparque

Con propuestas para toda la familia, el Ecoparque (Av. Las Heras y Av. Sarmiento, en Palermo), se convirtió en el espacio de educación ambiental y recreación en contacto con la naturaleza por excelencia. Durante las vacaciones, permanecerá abierto todos los días, de 11 a 18. La entrada es gratuita para los porteños, menores de 12, mayores de 65 y personas con discapacidad.

Un viaje subterráneo a la historia

El Museo del Subte (Del Barco Centenera 777) celebrará los 50 años de la Asociación Amigos del Tranvía con recorridos para chicos y el Taller Polvorín, exhibiciones de coches históricos, un patio gastronómico y paseos en tranvía por el barrio de Caballito. Se hará el sábado 25, de 14 a 19, y el domingo 26, de 15 a 19.

La diversión aterriza en Villa Urquiza

Mundo Arlequín, Los Lúdic, Cosas Chiquienormes, Caray Circo y La Linterna Mágica son algunos de los espectáculos que se presentarán en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444) durante el receso de invierno. Además, Coté celebrará sus diez años arriba del escenario, Los Mellis Kids tendrán una misión espacial y una banda musicalizará La Pantera Rosa en vivo. Toda la programación y las entradas están disponibles en cc25.org.

Música y teatro en el CC Recoleta

Coté en el escenario, los conservatorios Piazzolla y Manuel de Falla y el Ensamble ArtHaus ofrecerán conciertos para toda la familia, Cara y Circo mezclarán magia y clown y Churumbé hará una peña interactiva para chicos y grandes. También habrá talleres de dibujo, acuarelas, narración y proyección de cine y cortos de animación. Todo eso y más ofrecerá el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) durante las vacaciones de invierno. Toda la información en centroculturalrecoleta.org.

Beatles para chicos en Parque Centenario

El sábado 25 a las 16, Nube 9 ofrecerá un recital para acercar el universo de Los Beatles a los chicos. El domingo 26, a la misma hora, se presentará la Banda de tías, con un humor irreverente y un rock ochentoso para toda la familia. Será en el Anfiteatro del Parque Centenario (Av. Lillo y Leopoldo Marechal).

Gran menú infantil de vacaciones

Del 20 al 31 de julio, más de 35 restaurantes, pizzerías, heladerías, hamburgueserías y cafeterías de toda la Ciudad ofrecerán un menú infantil a precio promocional: plato principal, una bebida y un postre. Todos los locales adheridos y sus respectivos menús pueden consultarse en https://shorturl.at/yef9k.

Historias narradas a través del baile

Llega un espectáculo que cuenta pequeñas y misteriosas historias a través del movimiento y la danza con música de Mozart, Paganini y ritmos tradicionales celtas. Mundodanza es una obra para toda la familia y una oportunidad ideal para que los chicos descubran un mundo fascinante. Se estrena el jueves 23 y habrá funciones de martes a domingos en el Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530). Entradas en complejoteatral.gob.ar.

Gaming y música en Experiencia Joven

Gastronomía, gaming, música de vanguardia y un espectáculo de arte urbano se combinan en Experiencia Joven, el festival de la juventud porteña que propone una experiencia inmersiva en el Parque de las Naciones Unidas (Av. Figueroa Alcorta 2263). Se hará el sábado 25, de 14 a 23.

Los museos porteños a todo ritmo

Los Museos de la Ciudad ofrecerán actividades especiales para chicos y grandes que incluyen talleres artísticos, espectáculos de música, circo y teatro, visitas guiadas, proyección de películas y postas de juegos. Las propuestas serán en las doce sedes de la red de museos. Toda la programación en https://shorturl.at/NjdWA.

Avistajes en las reservas porteñas

Entre senderos que se pierden en la flora y la fauna nativa, las familias podrán conocer el trabajo de conservación de las reservas porteñas. La de Costanera Sur (Av. Tristán Achával Rodríguez 1550) ofrecerá visitas guiadas, avistaje de aves y recorridos por el centro de interpretación, mientras que en la de Costanera Norte (Intendente Güiraldes 2160) habrá juegos y actividades en contacto con la naturaleza. Toda la información en buenosaires.gob.ar/ambiente.

Anilú devela los secretos del cofre

Anilú y el Cofre Mágico es un espectáculo que mezcla canciones, magia y color en una historia que irá revelando sorpresas una a una para cantar, bailar y dejarse llevar por la imaginación. Habrá funciones todos los días en el Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660). Localidades en https://shorturl.at/H6ubb

En la punta del Obelisco

El Obelisco abre durante las vacaciones de invierno para que porteños y turistas disfruten de las vistas panorámicas de Buenos Aires desde lo más alto del histórico monumento porteño. El mirador abre de 9 a 21 y los visitantes pueden acceder a esta experiencia inolvidable que ya fue disfrutada por más de 20 mil personas. Para acceder a los tickets: https://miradorobelisco.com.ar/