Ciudad de Buenos Aires: el mapa de corte de calles por la definición entre la Argentina y España

El objetivo será ordenar la circulación de personas, prevenir hechos de violencia, resguardar el espacio público y garantizar corredores para ambulancias y otros servicios de emergencia. Una vez finalizado el encuentro, las autoridades cerrarán con vallados distintos puntos estratégicos del centro porteño:

-Avenida Corrientes, entre Libertad y Cerrito.

-Avenida Corrientes, entre Pelegrini y Suipacha.

-Avenida Pte. Roque Sáenz Peña (Diagonal Norte), entre Cerrito y Libertad.

Como parte de las medidas preventivas, también se colocaron paneles fenólicos alrededor del Obelisco para proteger el monumento ante una eventual concentración masiva de personas. Además, el operativo será seguido en tiempo real desde el Centro de Monitoreo Urbano, mientras que los cortes de tránsito se irán implementando de manera preventiva según la cantidad de público presente.

Desde el gobierno nacional aclararon que el dispositivo podrá reforzarse o modificarse de acuerdo con el desarrollo de la jornada.