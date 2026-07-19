Ciudad de Buenos Aires: el mapa de corte de calles por la definición entre la Argentina y España

Las autoridades nacionales y porteñas esperan una convocatoria masiva en el Obelisco y otros puntos de la Capital Federal. Al igual que en las semis con Inglaterra, habrá un operativo de seguridad con cerca de 1.000 efectivos.
El gobierno nacional y el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires desplegarán este domingo 19 de julio un amplio operativo de seguridad por la final del Mundial 2026, en la que la selección argentina enfrentará a España en Nueva York. Si bien el principal punto de concentración volverá a ser el Obelisco, las autoridades prevén una masiva convocatoria en distintos sectores de la Capital Federal, además de las celebraciones que podrían replicarse en todo el país.
El símbolo porteño volverá a convertirse en el epicentro de los festejos si la Argentina conquista su cuarta estrella mundial, luego de las obtenidas en 1978, 1986 y 2022. Ante esa posibilidad, el Gobierno porteño estima que la concurrencia será incluso superior a la registrada durante las celebraciones por los triunfos anteriores del seleccionado.
Con ese escenario previsto, la administración a cargo de Jorge Macri diseñó un dispositivo de seguridad basado en el operativo implementado durante la semifinal frente a Inglaterra, cuando cerca de 1.000 efectivos de la Policía de la Ciudad trabajaron en la zona y la jornada transcurrió sin incidentes de gravedad.
Del despliegue participarán agentes de Orden Urbano, la División Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR), el Grupo de Acción Motorizada, brigadas de la Superintendencia de Investigaciones y personal de las comisarías vecinales 1B y 1D.
El objetivo será ordenar la circulación de personas, prevenir hechos de violencia, resguardar el espacio público y garantizar corredores para ambulancias y otros servicios de emergencia. Una vez finalizado el encuentro, las autoridades cerrarán con vallados distintos puntos estratégicos del centro porteño:
-Avenida Corrientes, entre Libertad y Cerrito.
-Avenida Corrientes, entre Pelegrini y Suipacha.
-Avenida Pte. Roque Sáenz Peña (Diagonal Norte), entre Cerrito y Libertad.
Como parte de las medidas preventivas, también se colocaron paneles fenólicos alrededor del Obelisco para proteger el monumento ante una eventual concentración masiva de personas. Además, el operativo será seguido en tiempo real desde el Centro de Monitoreo Urbano, mientras que los cortes de tránsito se irán implementando de manera preventiva según la cantidad de público presente.
Desde el gobierno nacional aclararon que el dispositivo podrá reforzarse o modificarse de acuerdo con el desarrollo de la jornada.
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