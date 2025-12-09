Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 9 de diciembre

SMN 09-12-25 Clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores - Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La mini semana transcurrirá con buenas condiciones y un nuevo ascenso de las temperaturas. Este miércoles estará marcado por el cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con una mínima de 19°C y una máxima de 28°C. El jueves se mantendrá parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, y pasará a estar mayormente nublado por la tarde y noche, con mínimas de 20°C y máximas que superarán los 30°C.

El viernes será el día más caluroso de la semana. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el cielo estará parcialmente nublado y habrá pocas probabilidades de chaparrones. La temperatura máxima será de 33°C, mientras que la mínima será de 21°C.

Clima en el resto del país

En contraste con CABA y la franja central del país, que contarán con condiciones de tiempo inestable y la posibilidad de lloviznas o lluvias dispersas, el norte argentino y el norte patagónico tendrán altas temperaturas que superarán los 30°C. En tanto, el resto del país gozará de un clima templado, con un leve aumento en las máximas.

SMN Mapa extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Continúan las alertas amarillas por vientos fuertes en el sudoeste de Chubut y el noroeste de Santa Cruz. También rige alerta amarilla por tormentas en Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza, el noroeste de San Luis, el norte de Entre Ríos, el oeste de Corrientes y Misiones.