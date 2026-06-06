Clima en el AMBA: alerta violeta por niebla durante este sábado 6 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para el comienzo del fin de semana una jornada con lloviznas, cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 14°C y los 18°C. Mirá el pronóstico para los próximos días.
Este sábado 6 de junio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se esperan lloviznas por la tarde y cielo nublado en gran parte de la jornada. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 18°C, y rige una alerta violeta por niebla.
"El área será afectada por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad”, detalló el reporte del organismo oficial. La advertencia incluye parte de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y La Pampa.
Para el domingo se prevén temperaturas de entre 13°C y 16°C, con probabilidad de lloviznas por la mañana y lluvias aisladas durante la tarde y la noche.
En tanto, el lunes se esperan lluvias aisladas en las primeras horas del día y cielo mayormente nublado hacia la noche, con 13°C de mínima y 15°C de máxima.
Mientras el AMBA atravesará un fin de semana marcado por la humedad y las precipitaciones, en el norte argentino se registrarán las temperaturas más elevadas del país. Provincias como Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones tendrán máximas de entre 26°C y 27°C, con condiciones inestables y probabilidad de tormentas aisladas.
En la región central, que incluye a Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, las temperaturas oscilarán entre los 12°C y 21°C. El SMN prevé nieblas, neblinas y lluvias intermitentes en distintos puntos, especialmente durante la mañana y la noche, en una jornada con abundante nubosidad.
Por su parte, la Patagonia mantendrá condiciones típicamente invernales. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan mínimas cercanas a los 2°C y máximas que apenas alcanzarán los 7°C u 8°C. Predominará el cielo nublado, con precipitaciones aisladas en algunos sectores y vientos moderados del sector sur.
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