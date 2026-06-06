Clima en el AMBA: alerta violeta por niebla durante este sábado 6 de junio

En tanto, el lunes se esperan lluvias aisladas en las primeras horas del día y cielo mayormente nublado hacia la noche, con 13°C de mínima y 15°C de máxima.

Cómo estará el tiempo en el resto del país

Mientras el AMBA atravesará un fin de semana marcado por la humedad y las precipitaciones, en el norte argentino se registrarán las temperaturas más elevadas del país. Provincias como Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones tendrán máximas de entre 26°C y 27°C, con condiciones inestables y probabilidad de tormentas aisladas.

Captura de pantalla 2026-06-06 074853 Clima en el resto del país según el Servicio Meteorológico Nacional.

En la región central, que incluye a Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, las temperaturas oscilarán entre los 12°C y 21°C. El SMN prevé nieblas, neblinas y lluvias intermitentes en distintos puntos, especialmente durante la mañana y la noche, en una jornada con abundante nubosidad.

Por su parte, la Patagonia mantendrá condiciones típicamente invernales. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan mínimas cercanas a los 2°C y máximas que apenas alcanzarán los 7°C u 8°C. Predominará el cielo nublado, con precipitaciones aisladas en algunos sectores y vientos moderados del sector sur.