Clima en Buenos Aires: el pronóstico para este jueves 18 de diciembre

Según el SMN, la Ciudad autónoma de Buenos Aires y alrededores tendrá una jornada calurosa con un clima soleado con algunas nubes durante la tarde noche.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves se presentará con cielo despejado durante la mañana, que pasará a parcialmente nublado por la tarde y la noche. En cuanto a las temperaturas, vuelve el calor intenso, ya que se esperan mínimas de 22°C y máximas que alcanzarán los 34°C.
Para el resto de la semana, se espera un clima parcialmente nublado durante el viernes, con temperaturas que oscilarán entre 22°C y 32°C. El sábado podría volver la lluvia, ya que se prevén algunas tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, con una mejora durante la tarde. Las temperaturas serían de entre 22°C y 28°C.
Para finalizar la semana, el domingo se espera un día totalmente nublado durante toda la jornada, con mínimas de 22°C y máximas que llegarían a los 29°C en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores.
Se espera una jornada agradable en todo el país, con un clima mayormente soleado en casi todo el territorio y temperaturas elevadas. En el norte del país, las temperaturas alcanzarían los 35°C en las provincias de Formosa, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y San Juan, además de un cielo despejado, con posibilidad de algunas nubes durante la tarde. En la franja central del país continuarán las altas temperaturas, llegando a los 34°C en Córdoba y San Luis, mientras que la región también presentará un clima despejado, con probabilidad de nubosidad.
Para finalizar, el sur espera temperaturas más bajas y un clima parcialmente nublado. En Chubut y Río Negro se prevén máximas de 19°C y 24°C, respectivamente, mientras que en Santa Cruz y Tierra del Fuego habrá posibilidad de lluvias y nevadas en el territorio más austral, con temperaturas que no superarían los 14°C y 6°C, respectivamente.