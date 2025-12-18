Clima en Buenos Aires: el pronóstico para este jueves 18 de diciembre

Para el resto de la semana, se espera un clima parcialmente nublado durante el viernes, con temperaturas que oscilarán entre 22°C y 32°C. El sábado podría volver la lluvia, ya que se prevén algunas tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, con una mejora durante la tarde. Las temperaturas serían de entre 22°C y 28°C.

SMN jueves 18 de diciembre Clima extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Alrededores. Servicio Meteorológico Nacional.

Para finalizar la semana, el domingo se espera un día totalmente nublado durante toda la jornada, con mínimas de 22°C y máximas que llegarían a los 29°C en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores.

Clima en el resto del país

Se espera una jornada agradable en todo el país, con un clima mayormente soleado en casi todo el territorio y temperaturas elevadas. En el norte del país, las temperaturas alcanzarían los 35°C en las provincias de Formosa, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y San Juan, además de un cielo despejado, con posibilidad de algunas nubes durante la tarde. En la franja central del país continuarán las altas temperaturas, llegando a los 34°C en Córdoba y San Luis, mientras que la región también presentará un clima despejado, con probabilidad de nubosidad.

SMN jueves 18 de diciembre país Mapa del clima del país para este Jueves 18 de diciembre. Servicio Meteorológico Nacional.

Para finalizar, el sur espera temperaturas más bajas y un clima parcialmente nublado. En Chubut y Río Negro se prevén máximas de 19°C y 24°C, respectivamente, mientras que en Santa Cruz y Tierra del Fuego habrá posibilidad de lluvias y nevadas en el territorio más austral, con temperaturas que no superarían los 14°C y 6°C, respectivamente.