Clima en Buenos Aires: pronóstico del tiempo para este jueves 19 de marzo

En la región centro, provincias como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos presentarán temperaturas elevadas, con máximas que rondarán entre los 29°C y 32°C y mínimas cercanas a los 16°C y 21°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con presencia de sol durante buena parte de la jornada.

Captura de pantalla 2026-03-19 070900 Clima en el resto del país según el Servicio Meteorológico Nacional.

En el norte argentino continuará el calor intenso, con registros que alcanzarán los 31°C en varias provincias. Se espera nubosidad variable, con algunos sectores donde podrían desarrollarse lluvias y tormentas aisladas, especialmente hacia la tarde o noche.

En la región de Cuyo, el tiempo será mayormente estable, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 17°C y 30°C. Habrá cielo parcialmente nublado y condiciones secas durante el día.

Por su parte, en la Patagonia se prevé un clima más fresco e inestable. Las temperaturas serán bajas, con mínimas cercanas a los 4°C y máximas que no superarán los 13°C en algunas zonas. Se esperan cielos mayormente nublados, con probabilidad de lluvias aisladas y viento en varios sectores.