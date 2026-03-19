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Clima en Buenos Aires: pronóstico del tiempo para este jueves 19 de marzo

Jornada templada en el AMBA, con cielo algo nublado, temperaturas agradables y un leve aumento de la inestabilidad hacia los próximos días.

Este jueves en la Ciudad y alrededores se espera cielo algo nublado y viento del este rotando al noreste, con temperaturas que oscilarán entre 18°C y 26°C, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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Pronostico extendido para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores según el Servicio Meteorológico Nacional.

Pronostico extendido para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores según el Servicio Meteorológico Nacional.

Para los próximos días se anticipa tiempo cálido con mínima de 21°C y máxima de 27°C, y luego se prevé inestabilidad con tormentas aisladas por la mañana y chaparrones por la noche, con temperaturas que irán de 22°C a 25°C.

Clima en el resto del país

En la región centro, provincias como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos presentarán temperaturas elevadas, con máximas que rondarán entre los 29°C y 32°C y mínimas cercanas a los 16°C y 21°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con presencia de sol durante buena parte de la jornada.

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Clima en el resto del país según el Servicio Meteorológico Nacional.

Clima en el resto del país según el Servicio Meteorológico Nacional.

En el norte argentino continuará el calor intenso, con registros que alcanzarán los 31°C en varias provincias. Se espera nubosidad variable, con algunos sectores donde podrían desarrollarse lluvias y tormentas aisladas, especialmente hacia la tarde o noche.

En la región de Cuyo, el tiempo será mayormente estable, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 17°C y 30°C. Habrá cielo parcialmente nublado y condiciones secas durante el día.

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Por su parte, en la Patagonia se prevé un clima más fresco e inestable. Las temperaturas serán bajas, con mínimas cercanas a los 4°C y máximas que no superarán los 13°C en algunas zonas. Se esperan cielos mayormente nublados, con probabilidad de lluvias aisladas y viento en varios sectores.

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