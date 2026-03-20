Clima en Buenos Aires: pronóstico del tiempo para este viernes 20 de marzo

Jornada cálida en el AMBA, con cielo parcialmente nublado, máxima de 27 grados y probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche.
Este viernes en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano se presentará con cielo parcialmente nublado. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 20 grados y la máxima alcanzará los 27, con probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.
Para el sábado, el organismo prevé una jornada inestable, con tormentas aisladas durante la mañana y la tarde, y chaparrones hacia la noche. La temperatura oscilará entre los 19 y los 24 grados, también con ráfagas.
En tanto, el domingo mejorarán las condiciones del tiempo: se espera cielo algo nublado, con una mínima de 15 grados y una máxima de 24, en un cierre de fin de semana más estable.
En el centro del país, la jornada se presentará inestable, con cielo mayormente nublado y tormentas aisladas en provincias como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Las temperaturas se mantendrán templadas a cálidas, con máximas que rondarán entre los 28 y 32 grados, aunque con presencia de ráfagas y posibles lluvias intermitentes.
En el norte argentino, se espera tiempo caluroso y húmedo, con parcial nubosidad y algunos chaparrones aislados. Las temperaturas serán elevadas, con máximas que alcanzarán los 33 a 34 grados, especialmente en zonas de Chaco, Formosa y Santiago del Estero, donde el calor se hará sentir con mayor intensidad.
Por su parte, en la Patagonia predominará el tiempo frío e inestable, con cielo mayormente nublado, lluvias y algunas nevadas en zonas cordilleranas. Las temperaturas serán bajas, con mínimas cercanas a los 3 a 5 grados y máximas que no superarán los 15, mientras que en el extremo sur se prevén vientos intensos y condiciones más adversas, según el Servicio Meteorológico Nacional.