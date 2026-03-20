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Clima en Buenos Aires: pronóstico del tiempo para este viernes 20 de marzo

Jornada cálida en el AMBA, con cielo parcialmente nublado, máxima de 27 grados y probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche.

Este viernes en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano se presentará con cielo parcialmente nublado. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 20 grados y la máxima alcanzará los 27, con probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

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Pronostico extendido para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores según el Servicio Meteorológico Nacional.

Pronostico extendido para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores según el Servicio Meteorológico Nacional.

Para el sábado, el organismo prevé una jornada inestable, con tormentas aisladas durante la mañana y la tarde, y chaparrones hacia la noche. La temperatura oscilará entre los 19 y los 24 grados, también con ráfagas.

En tanto, el domingo mejorarán las condiciones del tiempo: se espera cielo algo nublado, con una mínima de 15 grados y una máxima de 24, en un cierre de fin de semana más estable.

Clima en el resto del país

En el centro del país, la jornada se presentará inestable, con cielo mayormente nublado y tormentas aisladas en provincias como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Las temperaturas se mantendrán templadas a cálidas, con máximas que rondarán entre los 28 y 32 grados, aunque con presencia de ráfagas y posibles lluvias intermitentes.

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Clima en el resto del país según el Servicio Meteorológico Nacional.

Clima en el resto del país según el Servicio Meteorológico Nacional.

En el norte argentino, se espera tiempo caluroso y húmedo, con parcial nubosidad y algunos chaparrones aislados. Las temperaturas serán elevadas, con máximas que alcanzarán los 33 a 34 grados, especialmente en zonas de Chaco, Formosa y Santiago del Estero, donde el calor se hará sentir con mayor intensidad.

Por su parte, en la Patagonia predominará el tiempo frío e inestable, con cielo mayormente nublado, lluvias y algunas nevadas en zonas cordilleranas. Las temperaturas serán bajas, con mínimas cercanas a los 3 a 5 grados y máximas que no superarán los 15, mientras que en el extremo sur se prevén vientos intensos y condiciones más adversas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

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