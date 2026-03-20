Clima en Buenos Aires: pronóstico del tiempo para este viernes 20 de marzo

Clima en el resto del país

En el centro del país, la jornada se presentará inestable, con cielo mayormente nublado y tormentas aisladas en provincias como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Las temperaturas se mantendrán templadas a cálidas, con máximas que rondarán entre los 28 y 32 grados, aunque con presencia de ráfagas y posibles lluvias intermitentes.

Captura de pantalla 2026-03-20 071934 Clima en el resto del país según el Servicio Meteorológico Nacional.

En el norte argentino, se espera tiempo caluroso y húmedo, con parcial nubosidad y algunos chaparrones aislados. Las temperaturas serán elevadas, con máximas que alcanzarán los 33 a 34 grados, especialmente en zonas de Chaco, Formosa y Santiago del Estero, donde el calor se hará sentir con mayor intensidad.

Por su parte, en la Patagonia predominará el tiempo frío e inestable, con cielo mayormente nublado, lluvias y algunas nevadas en zonas cordilleranas. Las temperaturas serán bajas, con mínimas cercanas a los 3 a 5 grados y máximas que no superarán los 15, mientras que en el extremo sur se prevén vientos intensos y condiciones más adversas, según el Servicio Meteorológico Nacional.