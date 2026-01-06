La Ciudad de Buenos Aires recuperó un edificio usurpado en San Telmo desde 1999

El inmueble de Carlos Calvo 538 tiene dos plantas, un local y más de diez habitaciones que estaban ocupadas ilegalmente. Efectivos de la Policía de la Ciudad encabezaron el procedimiento, junto a personal del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y de equipos de emergencias.

Tras la disolución de la Unión Soviética, se alojaron en la propiedad ocupantes de manera ocasional. Luego, las habitaciones fueron tomadas y también funcionaba una asamblea barrial vinculada con el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) del dirigente piquetero Raúl Castells.

El sacerdote Alejandro Iwaszewicz, de la Iglesia Ortodoxa Rusa, precisó: “La propiedad estaba ocupada desde hace muchísimos años. Cuando hicieron la toma se dieron cuenta de que había muchas habitaciones libres y comenzaron a romperlas, a violar las cerraduras, a cambiarlas y dejaron entrar a más gente. Fueron vendiendo, alquilando y así hasta el día de hoy”.

“Por eso, recuperar la vivienda me resulta muy gratificante y también esperanzador, porque era como que estabas peleando contra una pared, porque los organismos que tenían que darte la solución o protegerte hacían todo lo contrario”, dijo Iwaszewicz.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sostuvo que fue un hecho “insólito, pero real". "Casi tres décadas reclamando para recuperar algo que ya era suyo”. Y luego, agregó: “Hacer respetar la propiedad privada es reconocer el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio de quienes hacen las cosas bien. Lo recuperamos. Propiedad número 552 devuelta a sus dueños".

Durante la actual gestión, la Ciudad devolvió a sus legítimos dueños el equivalente a más de 200 millones de dólares en propiedades, en el marco de las políticas de orden público que impulsa la gestión de Jorge Macri para garantizar el respeto por la propiedad privada y llevar tranquilidad a los vecinos.

En agosto pasado, la Ciudad también había recuperado en San Telmo, en Paseo Colón y San Juan, un predio de 2.500 metros cuadrados ocupado por el MIJD de Castells donde funcionaba irregularmente un campo de deportes. Tenía el permiso vencido desde hacía 12 años.

— Jorge Macri (@jorgemacri) January 6, 2026

En poco más de dos años, fueron recuperados, entre otros inmuebles, el edificio de 12 pisos conocido como el “Elefante Blanco” en Belgrano, que estuvo usurpado durante medio siglo; la Casa Blaquier, en el Casco Histórico porteño; la llamada “Galería del Terror” en Nueva Pompeya; y un sector del Mercado de Bonpland de Palermo.

También fueron devueltos a sus dueños inmuebles en Almagro, Palermo, La Boca, Villa Crespo, Barracas, Villa Devoto y Balvanera, entre otros barrios, y el predio conocido como “La Lechería” en Villa del Parque. Y en Constitución, San Telmo y Flores los operativos de la Ciudad lograron recuperar ex hoteles convertidos en aguantaderos de delincuentes y donde se vendían drogas o se ejercía la prostitución.

En paralelo, la Ciudad intensificó las acciones para mejorar el orden urbano y combatir la venta ilegal. Con ese objetivo se realizaron 13 megaoperativos contra más de 18.000 manteros en zonas clave como Once, Flores (en la avenida Avellaneda y sus inmediaciones), Parque Centenario, Constitución, Chacarita, Parque Patricios, Liniers, Parque Saavedra y Mataderos