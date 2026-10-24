Clima en el AMBA: cómo estará el tiempo este sábado 24 de octubre

Cómo estará el clima en el resto del país

El pronóstico para este sábado muestra condiciones variables en distintas regiones de la Argentina, con nubosidad y probabilidad de lluvias y tormentas en sectores del norte y centro del país. En el norte y noreste, las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 20°C y 26°C, según los valores que muestra el mapa meteorológico.

Clima en el resto del país, según el Servicio Meteorológico Nacional.

En algunas zonas de Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe y el centro del país se observan condiciones de inestabilidad, con posibilidad de precipitaciones y tormentas. En cambio, en parte de la Patagonia se esperan condiciones más estables, con momentos de sol y temperaturas más bajas.

Para el sur argentino, el mapa muestra mínimas que rondan los 4°C a 8°C en algunas localidades, mientras que las máximas presentan diferencias según la zona.