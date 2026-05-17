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El clima en el AMBA: el domingo estará fresco y con cielo nublado

Las temperaturas rondarán entre los cinco grados de mínima y 15 de máxima en el cierre del fin de semana. Además, hay alerta amarilla por vientos en el norte del país. Cuál será el pronóstico para los próximos días.

Este domingo 17 de mayo se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con clima fresco y cielo mayormente nublado. Las temperaturas rondarán entre los nueve grados de mínima y 15 de máxima, de acuerdo con el reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En el cierre del fin de semana, los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad se ubicará en el 70% y, por ahora, el pronóstico descarta lluvias luego de algunas lloviznas registradas durante la madrugada.

El lunes se espera cielo despejado y marcas térmicas que oscilarán entre los cinco grados de mínima y 17 de máxima. Y el martes, en tanto, habrá cielo ligeramente nublado y un leve ascenso en la temperatura, con valores que rondarán entre los seis y los 18 grados.

Alerta amarilla por vientos: cuáles son las zonas afectadas

El organismo oficial emitió este domingo una alerta amarilla por vientos que rige en el oeste de Jujuy, Salta, Catamarca y las Islas Malvinas. En toda esa zona, se registrarán vientos con velocidades entre 50 y 65 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora.

Según el reporte, podrían producirse “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

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El mapa de alertas del SMN para este domingo 17 de mayo.

El mapa de alertas del SMN para este domingo 17 de mayo.

Las recomendaciones del SMN por vientos

  1. Permanecer bajo techo en lugares seguros y evitar la exposición al aire libre.
  2. No buscar refugio cerca de árboles o postes de electricidad debido al riesgo de caída.
  3. Evitar el contacto con cables caídos en la vía pública.
  4. Preparar una mochila de emergencias con elementos esenciales como linterna, radio a pilas, documentos y teléfono.
  5. Asegurar objetos en el exterior de las viviendas que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, muebles o toldos.
  6. Tener a mano los contactos de los organismos de emergencia locales (protección civil, bomberos, policía).

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