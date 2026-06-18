El tiempo en el AMBA para este jueves 18 de junio

En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos nublados y algunas lluvias débiles. Las temperaturas máximas se ubicarán entre los 14°C y los 17°C. Por su parte, Mendoza, San Juan y La Rioja presentarán condiciones variables, con nubosidad y algunos períodos de inestabilidad. Las máximas estarán entre los 14°C y los 16°C.

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La región del Litoral tendrá abundante nubosidad y probabilidad de lluvias aisladas en algunos sectores. Las temperaturas serán más templadas para la época, con máximas cercanas a los 20°C.

El sur del país continuará siendo la zona más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan precipitaciones en forma de lluvia y nieve, con temperaturas máximas de entre 2°C y 7°C y presencia de aire frío durante toda la jornada.