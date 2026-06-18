El tiempo en el AMBA para este jueves 18 de junio

El SMN anticipa para este jueves una jornada con el cielo de parcialmente nublado a nublado, y con probabilidad de lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 18 de junio se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano con cielo mayormente nublado durante la mañana y probabilidad de lluvias aisladas hacia la tarde y noche. La temperatura mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 13°C.
Para el viernes se espera una mejora en las condiciones meteorológicas. El cielo estará algo nublado, con momentos de sol durante la jornada. No se esperan precipitaciones y las temperaturas oscilarán entre los 8°C y los 15°C.
Ya para el sábado continuará el tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias. La temperatura mínima será de 6°C y la máxima llegará a los 15°C.
En el NOA y el NEA se espera una jornada con abundante nubosidad, lluvias aisladas y algunos sectores con precipitaciones, especialmente en Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Salta y Jujuy. Las temperaturas máximas estarán en los 23°C.
En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos nublados y algunas lluvias débiles. Las temperaturas máximas se ubicarán entre los 14°C y los 17°C. Por su parte, Mendoza, San Juan y La Rioja presentarán condiciones variables, con nubosidad y algunos períodos de inestabilidad. Las máximas estarán entre los 14°C y los 16°C.
La región del Litoral tendrá abundante nubosidad y probabilidad de lluvias aisladas en algunos sectores. Las temperaturas serán más templadas para la época, con máximas cercanas a los 20°C.
El sur del país continuará siendo la zona más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan precipitaciones en forma de lluvia y nieve, con temperaturas máximas de entre 2°C y 7°C y presencia de aire frío durante toda la jornada.