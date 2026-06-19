El tiempo en el AMBA para este viernes 19 de junio

En la región centro, que incluye Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados, con temperaturas máximas que se ubicarán entre los 13°C y 16°C. No se prevén lluvias importantes y habrá momentos de sol durante la jornada. Por otro lado, Mendoza, San Juan y La Rioja, el tiempo se presentará variable, con intervalos de nubosidad y algunos claros. Las temperaturas máximas rondarán entre los 13°C y 18°C.

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En la zona del Litoral, habrá abundante nubosidad y algunas probabilidades de precipitaciones aisladas, principalmente sobre el este del país. Las máximas estarán cerca de los 18°C a 20°C.

Por último, en el sur argentino, continuará el ambiente frío. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas cercanas a los -2°C y 1°C y máximas que no superarían los 6°C. También podrían registrarse lluvias, nevadas y presencia de aire frío durante toda la jornada.