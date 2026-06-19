El tiempo en el AMBA para este viernes 19 de junio

El SMN anticipa para este viernes una jornada con el cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 19 de junio la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada con cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias y con condiciones más estables. La temperatura mínima será de 9°C y la máxima alcanzará los 15°C.
Para el sábado continuará el tiempo estable, con cielo algo nublado durante gran parte del día. No se esperan precipitaciones y las temperaturas estarán entre los 6°C y 14°C.
Durante el domingo se mantendrán las buenas condiciones meteorológicas, con nubosidad variable y algunos momentos de sol. La mínima será de 7°C y la máxima llegará a los 15°C.
En el norte argentino, especialmente en sectores del NOA y NEA, se esperan jornadas con mayor presencia de nubosidad. Algunas zonas de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Salta y Jujuy podrían registrar lluvias y tormentas aisladas. Las temperaturas serán más templadas, con máximas cercanas a los 17°C y 20°C.
En la región centro, que incluye Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados, con temperaturas máximas que se ubicarán entre los 13°C y 16°C. No se prevén lluvias importantes y habrá momentos de sol durante la jornada. Por otro lado, Mendoza, San Juan y La Rioja, el tiempo se presentará variable, con intervalos de nubosidad y algunos claros. Las temperaturas máximas rondarán entre los 13°C y 18°C.
En la zona del Litoral, habrá abundante nubosidad y algunas probabilidades de precipitaciones aisladas, principalmente sobre el este del país. Las máximas estarán cerca de los 18°C a 20°C.
Por último, en el sur argentino, continuará el ambiente frío. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas cercanas a los -2°C y 1°C y máximas que no superarían los 6°C. También podrían registrarse lluvias, nevadas y presencia de aire frío durante toda la jornada.