El Niño marcará el clima hasta octubre: pronostican más lluvias y temperaturas elevadas

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó el escenario para agosto, septiembre y octubre, con una alta probabilidad de persistencia del fenómeno y cambios en varias regiones.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su pronóstico climático para el trimestre agosto-septiembre-octubre y anticipó un escenario marcado por la consolidación del fenómeno El Niño. Según el organismo, existe una probabilidad cercana al 100% de que este evento continúe durante los próximos meses, favoreciendo un aumento de las lluvias y temperaturas superiores a los valores habituales en distintas zonas del país.
De acuerdo con la proyección oficial, las precipitaciones estarán por encima de lo normal en el norte del Litoral, el oeste de Cuyo, La Pampa, el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y el este de la Patagonia. En tanto, el sur del Litoral, el este bonaerense y el noroeste patagónico presentan mayores probabilidades de registrar lluvias entre normales y superiores a lo habitual, mientras que otras regiones mantendrán valores cercanos al promedio histórico.
En cuanto a las temperaturas, el SMN prevé registros superiores a los normales en el NOA, Santiago del Estero, el oeste de Santa Fe, Córdoba y sectores de Formosa y Chaco. Para el Litoral también predominan las probabilidades de temperaturas normales o más elevadas que las habituales, mientras que gran parte de Cuyo, Buenos Aires, La Pampa y el centro y norte de la Patagonia no muestran desvíos significativos respecto de los valores estacionales.
El organismo aclaró que este tipo de pronósticos no anticipa fenómenos puntuales, como tormentas fuertes, olas de frío o de calor, sino que refleja el comportamiento promedio esperado durante un período de tres meses. Por ese motivo, una mayor probabilidad de lluvias o temperaturas elevadas no implica que esas condiciones se mantengan de forma permanente ni que afecten a todas las jornadas del trimestre.
Además, el SMN recordó que la presencia de El Niño es solo uno de los factores que influyen sobre el clima. La circulación atmosférica, el avance de frentes fríos y otros procesos de menor escala seguirán definiendo cuándo se producirán las lluvias, los períodos secos o los eventos extremos. Por eso, recomendó complementar el pronóstico estacional con los informes diarios y las perspectivas semanales para seguir la evolución de las condiciones meteorológicas.