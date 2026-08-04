El Niño marcará el clima hasta octubre: pronostican más lluvias y temperaturas elevadas

De acuerdo con la proyección oficial, las precipitaciones estarán por encima de lo normal en el norte del Litoral, el oeste de Cuyo, La Pampa, el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y el este de la Patagonia. En tanto, el sur del Litoral, el este bonaerense y el noroeste patagónico presentan mayores probabilidades de registrar lluvias entre normales y superiores a lo habitual, mientras que otras regiones mantendrán valores cercanos al promedio histórico.