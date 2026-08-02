Clima en el AMBA: cómo estará el tiempo este domingo 2 de agosto

El cierre de las vacaciones de invierno en la Ciudad y la Provincia será con una jornada con cielo mayormente nublado. Mirá cuáles son las regiones que se encuentran bajo alerta por frío extremo, nevadas y vientos.
Este domingo 2 de agosto se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con cielo mayormente nublado y temperaturas que rondarán entre los 12ºC de mínima y 16ºC de máxima, según el reporte publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El cierre de las vacaciones de invierno en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia será sin lluvias y con vientos del noreste que correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad estará por encima del 80% y se espera una visibilidad buena.
Para el lunes 3 de agosto, el organismo oficial prevé una jornada con cielo mayormente nublado y valores térmicos que oscilarán entre los 11ºC y 17ºC. Y el martes 4, en tanto, también está pronosticado un día con cielo nublado y temperaturas de entre 10ºC y 17ºC.
El SMN emitió este domingo una alerta roja por frío extremo en el oeste de Santa Cruz, donde pueden registrarse temperaturas con “efecto alto a extremo en la salud”, consideradas “muy peligrosas” y que “pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables”. En estas zonas, la mínima podría ser de hasta -3°C.
Asimismo, rige una alerta amarilla por nevadas para regiones de Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y San Juan. El aviso sube a naranja en las zonas cordilleranas de Mendoza, donde se prevén valores de nieve acumulada de entre 50 y 100 centímetros durante todo el período de alerta.
En Mendoza, también hay alerta naranja y amarilla por vientos de entre entre 60 y 80 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora, especialmente en los niveles más altos.
-Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
-No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
-Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
-Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
-Ingerí frutas y verduras.
-Reducí la actividad física.
-Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
-Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.