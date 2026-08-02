Clima en el AMBA: cómo estará el tiempo este domingo 2 de agosto

Asimismo, rige una alerta amarilla por nevadas para regiones de Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y San Juan. El aviso sube a naranja en las zonas cordilleranas de Mendoza, donde se prevén valores de nieve acumulada de entre 50 y 100 centímetros durante todo el período de alerta.

En Mendoza, también hay alerta naranja y amarilla por vientos de entre entre 60 y 80 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora, especialmente en los niveles más altos.

El mapa de alertas del SMN por nevadas y vientos para este domingo 2 de agosto.

Las recomendaciones del SMN por frío extremo

-Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

-No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

-Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

-Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

-Ingerí frutas y verduras.

-Reducí la actividad física.

-Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

-Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.