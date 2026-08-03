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El tiempo en el AMBA para este lunes 3 de agosto

El SMN anticipa para este lunes una jornada no tan fría, pero con neblina durante la mañana, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 3 de agosto la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada con nieblas y bancos de niebla durante la mañana, cielo mayormente nublado por la tarde y una baja probabilidad de lluvias hacia la noche. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima alcanzará los 16°C.

Para el martes continuarán las condiciones estables. Se esperan nuevamente neblinas en las primeras horas del día y cielo parcialmente nublado durante la tarde, sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura oscilará entre los 12°C y los 16°C.

El miércoles persistirán los bancos de niebla durante la mañana, aunque hacia la tarde el cielo estará parcialmente nublado. La mínima será de 11°C y la máxima llegará a 17°C.

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Clima en el resto del país

En el NOA predominarán las nieblas y la nubosidad durante las primeras horas del día, con mejoras parciales por la tarde. Las temperaturas serán templadas, con máximas que se ubicarán entre 23°C y 26°C, mientras que las mínimas rondarán entre 10°C y 12°C. En el NEA se espera mayor inestabilidad. En Formosa, Chaco y sectores de Corrientes podrían registrarse lluvias y tormentas aisladas, con temperaturas elevadas para la época. Las máximas alcanzarán entre 21°C y 30°C, mientras que las mínimas estarán entre 18°C y 26°C.

En la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, dominarán las nieblas matinales y el cielo mayormente nublado. Las temperaturas máximas oscilarán entre 18°C y 23°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre 8°C y 14°C. En Mendoza, San Juan y San Luis continuará el tiempo fresco, con nubosidad variable y ambiente estable. Las máximas estarán entre 16°C y 21°C, mientras que las mínimas se moverán entre 7°C y 13°C.

La zona del Litoral presentará abundante nubosidad y bancos de niebla, especialmente durante las primeras horas del día. En algunos sectores del noreste podrían desarrollarse tormentas aisladas. Las temperaturas máximas estarán entre 15°C y 21°C.

El sur argentino seguirá siendo la región más fría del país. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan lluvias y nevadas aisladas, con temperaturas mínimas de entre 1°C y 3°C y máximas que apenas alcanzarán los 4°C. En el norte de la Patagonia las condiciones serán más estables, con nubosidad variable y máximas cercanas a los 12°C y 15°C.

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