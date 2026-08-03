El tiempo en el AMBA para este lunes 3 de agosto

En la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, dominarán las nieblas matinales y el cielo mayormente nublado. Las temperaturas máximas oscilarán entre 18°C y 23°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre 8°C y 14°C. En Mendoza, San Juan y San Luis continuará el tiempo fresco, con nubosidad variable y ambiente estable. Las máximas estarán entre 16°C y 21°C, mientras que las mínimas se moverán entre 7°C y 13°C.

La zona del Litoral presentará abundante nubosidad y bancos de niebla, especialmente durante las primeras horas del día. En algunos sectores del noreste podrían desarrollarse tormentas aisladas. Las temperaturas máximas estarán entre 15°C y 21°C.

El sur argentino seguirá siendo la región más fría del país. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan lluvias y nevadas aisladas, con temperaturas mínimas de entre 1°C y 3°C y máximas que apenas alcanzarán los 4°C. En el norte de la Patagonia las condiciones serán más estables, con nubosidad variable y máximas cercanas a los 12°C y 15°C.