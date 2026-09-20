El SMN emitió alerta amarilla por vientos fuertes para el inicio de la primavera

El inicio de la semana estará marcado por el descenso de las temperaturas. El lunes tendrá una mínima de 12°C y una máxima de 17°C, mientras que el martes 22 será el día más frío, con registros de 7°C durante la mañana y una máxima de 13°C. El cielo permanecerá entre mayormente y parcialmente nublado, aunque no se esperan precipitaciones. El miércoles continuará frío por la mañana, pero la temperatura llegará a los 17°C durante la tarde.