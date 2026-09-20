El SMN emitió alerta amarilla por vientos fuertes para el inicio de la primavera

El organismo anticipó una jornada con ráfagas intensas y temperaturas bajas, aunque el panorama mejorará durante la semana con un ascenso térmico que llegará a los 27 grados.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para el lunes 21 de septiembre, día en que comienza la primavera. Se esperan vientos del sector oeste, con rotación al sudoeste, velocidades de entre 40 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. La jornada tendrá cielo algo a parcialmente nublado, sin lluvias previstas.
El inicio de la semana estará marcado por el descenso de las temperaturas. El lunes tendrá una mínima de 12°C y una máxima de 17°C, mientras que el martes 22 será el día más frío, con registros de 7°C durante la mañana y una máxima de 13°C. El cielo permanecerá entre mayormente y parcialmente nublado, aunque no se esperan precipitaciones. El miércoles continuará frío por la mañana, pero la temperatura llegará a los 17°C durante la tarde.
A partir del jueves, el tiempo comenzará a mejorar y se espera un ascenso significativo de las temperaturas. Ese día habrá una mínima de 11°C y una máxima de 24°C, con cielo mayormente a parcialmente nublado. El viernes 25 presentará condiciones más agradables, con registros de entre 14°C y 27°C, ideal para realizar actividades al aire libre durante la tarde.
El sábado 26, en tanto, se mantendrá el panorama estable, con temperaturas de entre 16°C y 24°C y cielo parcialmente nublado. De esta manera, la semana comenzará con viento y temperaturas bajas, pero avanzará hacia un escenario más templado durante el cierre, con mejores condiciones para disfrutar de los primeros días de la primavera.