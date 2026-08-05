El tiempo en el AMBA para este miércoles 5 de agosto

En la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, el tiempo será variable. Se prevén bancos de niebla, nubosidad y algunas lluvias aisladas, con máximas de entre 16°C y 20°C. Hacia el viernes mejorarán las condiciones con un marcado descenso de las temperaturas. Mendoza y San Luis las condiciones serán cambiantes, con nubosidad variable y precipitaciones aisladas en algunos sectores. registrarán máximas cercanas a los 19°C y 21°C, mientras que las mínimas oscilarán entre 7°C y 12°C.

La Patagonia continuará con tiempo frío e inestable. Se esperan lluvias en distintas zonas de Santa Cruz, precipitaciones en Tierra del Fuego con posibilidad de agua y nieve en el extremo sur, y cielo parcialmente nublado en el norte patagónico. Las máximas se ubicarán entre 3°C y 11°C, con mínimas de hasta 0°C en el sur de la región.