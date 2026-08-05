El tiempo en el AMBA para este miércoles 5 de agosto

El SMN anticipa para este miércoles una jornada no tan fría, pero con neblina durante la mañana, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 5 de agosto la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada con bancos de niebla durante la mañana y cielo mayormente nublado hacia el resto del día. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima alcanzará los 16°C.
Para el jueves se espera un cambio en las condiciones del tiempo. La jornada comenzará con neblinas, pero hacia la tarde y la noche aumentará la probabilidad de lluvias y tormentas, algunas localmente intensas, acompañadas por ráfagas de viento. La temperatura oscilará entre los 9°C y los 14°C.
El viernes mejorará el tiempo con el regreso del sol y cielo despejado durante toda la jornada. La temperatura mínima será de 5°C, mientras que la máxima llegará a los 15°C.
En el NOA predominarán los intervalos de sol y nubosidad, con temperaturas agradables que alcanzarán entre 23°C y 26°C. En el NEA aumentará la inestabilidad, con probabilidad de lluvias y tormentas, especialmente en sectores de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, donde las máximas rondarán entre 26°C y 28°C.
En la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, el tiempo será variable. Se prevén bancos de niebla, nubosidad y algunas lluvias aisladas, con máximas de entre 16°C y 20°C. Hacia el viernes mejorarán las condiciones con un marcado descenso de las temperaturas. Mendoza y San Luis las condiciones serán cambiantes, con nubosidad variable y precipitaciones aisladas en algunos sectores. registrarán máximas cercanas a los 19°C y 21°C, mientras que las mínimas oscilarán entre 7°C y 12°C.
La Patagonia continuará con tiempo frío e inestable. Se esperan lluvias en distintas zonas de Santa Cruz, precipitaciones en Tierra del Fuego con posibilidad de agua y nieve en el extremo sur, y cielo parcialmente nublado en el norte patagónico. Las máximas se ubicarán entre 3°C y 11°C, con mínimas de hasta 0°C en el sur de la región.
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