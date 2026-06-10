Manuel Adorni dijo que ya presentó su declaración jurada y dio detalles de su patrimonio

"No lo declaramos -continuó-, porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro. Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años".

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Adorni dio detalles de su crecimiento patrimonial. “Mi primer dinero lo hago en 2002 cuando muere mi padre, y con mi hermano nos hacemos con el departamento. Después conozco a mi mujer, nos casamos y unificamos nuestros ahorros. En 2013 empiezo a incursionar en el mundo del bitcoin, en 2014 empiezo a invertir fuerte en bitcoins. De hecho, mi mujer no estaba de acuerdo. Entre 2014 y 2018 ganamos bastante dinero con esta inversión. Reconstruyendo la historia, invertimos US$200.000 y ganamos US$300.000″, comentó.

Sobre por qué decidió declarar ahora sus ahorros en negro, puntualizó: "El abogado me dice: 'Mirá, reconstruyamos tu patrimonio: ¿cómo obtuviste todo lo que tenés?'. Y ahí efectivamente le cuento todo el ahorro que fui teniendo en mi vida privada. En mis 25 años de actividad privada, el que tuvimos en negro con mi mujer. Y ahí lo que me explica es que, si obtuve mis ahorros en negro es de segundo orden. Entonces ahí me empieza a explicar que yo debía decir que al ahorro lo había obtenido previo a mi función pública. Que es el eje del enriquecimiento ilícito".

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“Me acusaron de chorro. Me dolió un montón que lo hagan. Pero entendí que no me podía ir”, consideró el jefe de Gabinete, al ser consultado sobre si analizó renunciar a su cargo. Y luego, sumó: "El objetivo no soy yo, el objetivo es voltear al Gobierno. Van por el Presidente Milei".

A lo largo de la entrevista, el funcionario dijo contar con el apoyo del mandatario y su hermana Karina. "Jamás sentí otra cosa, el respaldo es absoluto. Saben que soy un hombre de bien”, expresó tras negar rumores una pelea con la senadora oficialista Patricia Bullirch, que días atrás le había reclamado que presentara la declaración jurada.

“Mi idea es seguir siendo jefe de Gabinete, pero el Presidente siempre puede hacer los cambios que considere”, resumió.