El tiempo en el AMBA para este miércoles 2 de septiembre

En la región central, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán moderadas, con máximas que podrían ubicarse entre los 24°C y 28°C. Las mínimas oscilarán, en general, entre los 10°C y 14°C, con algunos sectores de mayor nubosidad. En Mendoza, San Juan y La Rioja, las temperaturas máximas se moverán entre los 16°C y 19°C, mientras que las mínimas estarán entre los 8°C y 9°C. Predominarán las condiciones variables, con nubosidad en algunos sectores.

Por último, el sur argentino seguirá presentando las temperaturas más bajas del país. En la Patagonia se esperan máximas de entre 5°C y 9°C, mientras que las mínimas podrían descender hasta los 0°C. En sectores de Tierra del Fuego y Santa Cruz también podrían registrarse precipitaciones, con lluvias y posibles nevadas en algunas zonas.