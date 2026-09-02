El tiempo en el AMBA para este miércoles 2 de septiembre

El SMN anticipa para este miércoles una jornada templada y con probabilidad de lluvias por la noche, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 2 la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada con cielo mayormente nublado y temperaturas en ascenso. Hacia la tarde y la noche aumentará la inestabilidad, con probabilidad de lluvias y tormentas. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima alcanzará los 23°C.
Para el jueves se espera una jornada inestable durante la primera parte del día, con probabilidades de precipitaciones que podrían ubicarse entre el 40% y el 70% durante la mañana. Las condiciones tenderán a mejorar con el correr de las horas, aunque todavía podrían registrarse lluvias aisladas. La temperatura oscilará entre los 14°C y los 19°C.
El viernes volverán las condiciones más estables, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias. La mínima será de 10°C y la máxima llegará a los 17°C.
En el norte argentino, las temperaturas volverán a ubicarse entre las más elevadas del país. En sectores del NOA y el NEA, las máximas podrían alcanzar valores de entre 24°C y 30°C, mientras que las mínimas rondarán entre los 10°C y 14°C. Se esperan condiciones de tiempo estable en varias zonas, aunque también habrá sectores con nubosidad variable.
En la región central, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán moderadas, con máximas que podrían ubicarse entre los 24°C y 28°C. Las mínimas oscilarán, en general, entre los 10°C y 14°C, con algunos sectores de mayor nubosidad. En Mendoza, San Juan y La Rioja, las temperaturas máximas se moverán entre los 16°C y 19°C, mientras que las mínimas estarán entre los 8°C y 9°C. Predominarán las condiciones variables, con nubosidad en algunos sectores.
Por último, el sur argentino seguirá presentando las temperaturas más bajas del país. En la Patagonia se esperan máximas de entre 5°C y 9°C, mientras que las mínimas podrían descender hasta los 0°C. En sectores de Tierra del Fuego y Santa Cruz también podrían registrarse precipitaciones, con lluvias y posibles nevadas en algunas zonas.