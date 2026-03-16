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El tiempo en el AMBA para este lunes 16 de marzo: ¿Se viene la lluvia?

Según el SMN, continuará el clima parcialmente nublado y con probabilidad de lluvias en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 16 de marzo se presenta con cielo de parcialmente nublado y con probabilidad de lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, con una temperatura mínima de 23°C y una máxima prevista en los 29°C.

Durante el martes, el panorama se mantendrá con marcas térmicas que oscilarán entre los 20°C y los 26°C, con el cielo parcialmente nublado y lluvias durante todo el día, nuevamente con viento del norte.

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Ya para el miércoles se espera buen clima, con una leve baja de la temperatura: la mínima será de 16°C y la máxima de 25°C, con cielo parcialmente nublado con viento del norte, sin pronóstico de lluvias.

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 25°C y 30°C. Se prevén momentos de nubosidad variable y posibles lluvias en algunas zonas. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas en igualdad, con marcas entre 26°C y 31°C. Predominará el cielo parcialmente nublado.

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La región Litoral también atravesará una jornada calurosa y pesada, con máximas cercanas a los 31°C y 33°C. Habrá períodos de cielo nublado, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 10°C y 14°C. Se espera nubosidad variable y posibles precipitaciones en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

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