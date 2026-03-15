Manuel Adorni sugirió que la filtración del vídeo de su esposa salió desde el propio Gobierno

“El video salió de las puertas para adentro, estaban de ese lado del vidrio del aeropuerto”, afirmó el funcionario en declaraciones televisivas, al tiempo que sugirió que las imágenes se obtuvieron desde un sector cercano a la delegación oficial. En ese sentido, consideró que la difusión del material fue “macabra”, ya que involucró a su familia, y sostuvo que el registro se mantuvo guardado durante semanas antes de hacerse público.