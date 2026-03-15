Manuel Adorni sugirió que la filtración del vídeo de su esposa salió desde el propio Gobierno

El jefe de Gabinete admitió que fue un error que su mujer viajara en la comitiva presidencial, cuestionó la difusión de las imágenes y también reconoció que fue inapropiada la frase que utilizó para justificarse.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió a la polémica por el viaje de su esposa en la comitiva presidencial y aseguró que la situación no constituyó un delito, aunque reconoció que fue un error haber aceptado la invitación. Además, deslizó que el video que se difundió sobre el episodio pudo haber sido filtrado desde el interior del propio Gobierno.
“El video salió de las puertas para adentro, estaban de ese lado del vidrio del aeropuerto”, afirmó el funcionario en declaraciones televisivas, al tiempo que sugirió que las imágenes se obtuvieron desde un sector cercano a la delegación oficial. En ese sentido, consideró que la difusión del material fue “macabra”, ya que involucró a su familia, y sostuvo que el registro se mantuvo guardado durante semanas antes de hacerse público.
Adorni explicó que la presencia de su esposa en el viaje se dio por una invitación de Presidencia y remarcó que no generó gastos para el Estado. Sin embargo, admitió que no evaluó correctamente la situación al momento de aceptar. “No advertí el error que iba a cometer, fue una pésima decisión”, señaló, y agregó que el episodio se produjo durante unos días de descanso que pagó con dinero familiar.
El funcionario también hizo un mea culpa por las declaraciones que había dado en un primer momento para justificar el hecho, cuando utilizó la expresión “voy a deslomarme”. Sobre ese punto, reconoció que la frase fue inapropiada y aseguró que el Gobierno debe dar explicaciones cuando se equivoca. “Cada vez que se cometa un error lo vamos a aclarar, porque no somos dioses, somos humanos”, afirmó.
Por último, durante la misma entrevista se refirió a otras polémicas recientes y evitó profundizar sobre el caso $Libra, al considerar que se trata de información basada en versiones periodísticas. Según sostuvo, parte de ese expediente estaría “viciado de nulidad”, por lo que descartó hacer comentarios hasta que avance la investigación judicial.
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