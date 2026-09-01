El tiempo en el AMBA para este martes 1 de septiembre

En la región central del país, que comprende sectores de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, se registrarán condiciones variables, con máximas de entre 17°C y 26°C y mínimas que rondarán entre los 8°C y 13°C. En Mendoza, San Juan y La Rioja, las temperaturas presentarán una importante amplitud térmica. Las máximas podrían llegar a los 23°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 6°C y 10°C, dependiendo de la zona.

Por último, el sur argentino continuará siendo la región más fría del país. En la Patagonia se esperan temperaturas mínimas cercanas a los 0°C, con algunos sectores por debajo de esa marca. En Santa Cruz y Tierra del Fuego, las mínimas podrían descender hasta -1°C, mientras que las máximas se ubicarán entre los 5°C y 8°C. Además, algunas zonas podrían registrar precipitaciones y lluvias durante la jornada.