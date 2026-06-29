La actividad económica dio un salto y creció 1,6% interanual en abril

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Después de conocerse las cifras de la actividad de abril, el ministro Luis Caputo utilizó su cuenta de X para expresar sus pensamientos sobre la economía nacional y, en relación a los datos del INDEC sobre la actividad económica, marcó: "El EMAE acumuló un crecimiento de 2,1% en los primeros cuatro meses del año en relación a igual período de 2025, con una suba interanual de 1,6% en abril y una baja de 1,5% mensual en la serie desestacionalizada".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2071670982088228887&partner=&hide_thread=false EL EMAE CRECIÓ 2,1% EN EL PRIMER CUATRIMESTRE EN RELACIÓN A IGUAL PERÍODO DE 2025

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) acumuló un crecimiento de 2,1% en los primeros cuatro meses del año en relación a igual período de 2025, con una suba interanual de 1,6% en… — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 29, 2026

"El indicador tendencia-ciclo, que permite evaluar la dinámica subyacente de la economía más allá de la volatilidad de corto plazo, registró una suba de 0,3% mensual y acumula 25 meses de crecimiento. De esta manera, se trata de la fase expansiva más larga del indicador en casi 15 años".