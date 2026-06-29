La actividad económica dio un salto y creció 1,6% interanual en abril

El dato fue dado a conocer por el Indec. En comparación con marzo pasado, hubo una caída del 1,5%. Cuáles fueron las actividades que mejoraron en este período.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este lunes que la actividad económica del país registró en abril un crecimiento interanual del 1,6%.
En términos desestacionalizados, el índice cayó el 1,5% respecto del mes de marzo y el componente tendencia-ciclo tuvo una variación positiva de 0,3%.
Respecto a las actividades con mayor incidencia de manera positiva en la variación interanual del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) durante el mes de abril de 2026, se ubicaron la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, además de la explotación de minas y canteras.
Por otro lado, según el informe del instituto, las ramas de la actividad económica con mayor incidencia negativa fueron la industria manufacturera y el comercio mayorista, minorista y las reparaciones.
Después de conocerse las cifras de la actividad de abril, el ministro Luis Caputo utilizó su cuenta de X para expresar sus pensamientos sobre la economía nacional y, en relación a los datos del INDEC sobre la actividad económica, marcó: "El EMAE acumuló un crecimiento de 2,1% en los primeros cuatro meses del año en relación a igual período de 2025, con una suba interanual de 1,6% en abril y una baja de 1,5% mensual en la serie desestacionalizada".
"El indicador tendencia-ciclo, que permite evaluar la dinámica subyacente de la economía más allá de la volatilidad de corto plazo, registró una suba de 0,3% mensual y acumula 25 meses de crecimiento. De esta manera, se trata de la fase expansiva más larga del indicador en casi 15 años".