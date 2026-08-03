Un paro en todos los puertos complica al comercio exterior argentino

La norma sustituye la reglamentación vigente desde 1991 e introduce transformaciones: elimina los límites de cupos para la inscripción de nuevos profesionales, autoriza a los armadores a contratar el servicio de manera directa, fija topes a las tarifas mediante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y habilita a que ciertos capitanes naveguen sin asistencia si acumulan suficiente experiencia previa en una ruta.

La protesta es contra un decreto impulsado por el presidente Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger.

Desde el Poder Ejecutivo argumentan que estas reformas permitirán reducir costos logísticos, fomentar la libre competencia y desarmar distorsiones históricas en el sector, caracterizadas por barreras de entrada que encarecían la cadena de exportación. Sin embargo, los trabajadores ven amenazadas sus condiciones laborales y la propia seguridad operacional de las vías navegables.

Para mitigar los efectos del freno operativo, el propio decreto faculta a la Prefectura Naval y a la Armada a intervenir en la prestación del servicio en casos de emergencia. En tanto, las embarcaciones destinadas al transporte de petróleo y gas continúan operando normalmente para evitar desabastecimientos energéticos locales.