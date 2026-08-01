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Inundaciones, cortes de luz y destrozos: las consecuencias del temporal en el AMBA

La tormenta generó complicaciones en distintos barrios de la Ciudad y municipios del Conurbano. En Santa Fe se registró un tornado con ráfagas que superaron los 100 km/h. Cuáles son las recomendaciones de las autoridades.

El temporal que azotó el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado 1º de agosto provocó inundaciones, cortes de energía, demoras en los vuelos y daños materiales en distintos municipios. Las intensas lluvias estuvieron acompañadas por una fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento y, en algunas zonas, caída de granizo.

Hasta el momento, no se difundió un registro oficial de precipitaciones, aunque mediciones extraoficiales y reportes locales indican que en distintos sectores de la Ciudad y el Conurbano se acumularon entre 60 y 75 milímetros de agua en pocas horas. Esta situación generó anegamientos en calles, avenidas y complicaciones para el tránsito.

Videos: así fue el impacto del temporal en el AMBA

Los registros compartidos por vecinos en redes sociales muestran la magnitud del fenómeno. En las imágenes se observan calles completamente inundadas en La Plata, Berisso, Quilmes, Avellaneda, Lanús y distintos barrios porteños, además de árboles caídos, vehículos atrapados por el agua y una intensa actividad eléctrica sobre el cielo de la Ciudad de Buenos Aires.

Zonas céntricas de La Plata inundadas tras el temporal.

También se viralizaron imágenes del tornado que se registró horas antes en localidades de Santa Fe, con ráfagas que superaron los 100 km/h y provocaron importantes destrozos en zonas rurales.

Inundaciones y destrozos en varias localidades

Uno de los distritos más afectados fue La Plata, donde numerosas calles quedaron completamente cubiertas por el agua y el tránsito se vio seriamente afectado. También hubo anegamientos en Berisso, Quilmes, Avellaneda y Lanús.

ADEMÁS: Cómo seguirá el clima este sábado en la Ciudad y el Conurbano después del temporal

En la Ciudad de Buenos Aires, los barrios de Colegiales, Almagro, Santa Rita, Agronomía y Parque Chas registraron importantes acumulaciones de agua. Personal del Gobierno porteño trabajó con cuadrillas para desobstruir sumideros y facilitar el drenaje.

En el interior bonaerense, Defensa Civil informó que en Salto se volaron al menos ocho techos, mientras que otras localidades sufrieron daños por las fuertes ráfagas.

Más de 60.000 usuarios estuvieron sin luz

Uno de los principales problemas fue la interrupción del servicio eléctrico. En el momento de mayor intensidad del temporal, más de 60.000 usuarios de Edesur y unos 12.000 de Edenor quedaron sin suministro.

Las zonas más afectadas fueron Ezeiza, Esteban Echeverría, Berazategui, Almirante Brown, Quilmes, Escobar, Tigre, Pilar, San Fernando y San Vicente, además de barrios porteños como Saavedra, Belgrano y Villa Urquiza.

Durante la mañana del sábado, todavía permanecían miles de usuarios sin servicio mientras continuaban las tareas para normalizar el suministro.

El temporal también complicó los vuelos

Las condiciones meteorológicas afectaron las operaciones tanto en Aeroparque Jorge Newbery como en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

En Aeroparque se registraron más de 20 demoras, además de vuelos desviados y cancelaciones en arribos provenientes de ciudades como Córdoba, Tucumán y Río Grande.

En Ezeiza también hubo demoras en varios vuelos internacionales y una cancelación de partidas, debido a las intensas tormentas que afectaron la región.

La alerta continúa para este sábado

Aunque el fenómeno más intenso ya pasó por el AMBA, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por tormentas para la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y parte de la Costa Atlántica.

Las autoridades recomendaron evitar salir si no es necesario, mantenerse alejados de zonas inundables, asegurar objetos que puedan volarse por el viento y cortar el suministro eléctrico en caso de ingreso de agua a las viviendas. También recordaron que ante cualquier emergencia permanecen habilitadas las líneas 911, 103 y 107.

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