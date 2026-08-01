Inundaciones, cortes de luz y destrozos: las consecuencias del temporal en el AMBA

Inundaciones y destrozos en varias localidades

Uno de los distritos más afectados fue La Plata, donde numerosas calles quedaron completamente cubiertas por el agua y el tránsito se vio seriamente afectado. También hubo anegamientos en Berisso, Quilmes, Avellaneda y Lanús.

En la Ciudad de Buenos Aires, los barrios de Colegiales, Almagro, Santa Rita, Agronomía y Parque Chas registraron importantes acumulaciones de agua. Personal del Gobierno porteño trabajó con cuadrillas para desobstruir sumideros y facilitar el drenaje.

En el interior bonaerense, Defensa Civil informó que en Salto se volaron al menos ocho techos, mientras que otras localidades sufrieron daños por las fuertes ráfagas.

Más de 60.000 usuarios estuvieron sin luz

Uno de los principales problemas fue la interrupción del servicio eléctrico. En el momento de mayor intensidad del temporal, más de 60.000 usuarios de Edesur y unos 12.000 de Edenor quedaron sin suministro.

Las zonas más afectadas fueron Ezeiza, Esteban Echeverría, Berazategui, Almirante Brown, Quilmes, Escobar, Tigre, Pilar, San Fernando y San Vicente, además de barrios porteños como Saavedra, Belgrano y Villa Urquiza.

Durante la mañana del sábado, todavía permanecían miles de usuarios sin servicio mientras continuaban las tareas para normalizar el suministro.

El temporal también complicó los vuelos

Las condiciones meteorológicas afectaron las operaciones tanto en Aeroparque Jorge Newbery como en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

En Aeroparque se registraron más de 20 demoras, además de vuelos desviados y cancelaciones en arribos provenientes de ciudades como Córdoba, Tucumán y Río Grande.

En Ezeiza también hubo demoras en varios vuelos internacionales y una cancelación de partidas, debido a las intensas tormentas que afectaron la región.

La alerta continúa para este sábado

Aunque el fenómeno más intenso ya pasó por el AMBA, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por tormentas para la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y parte de la Costa Atlántica.

Las autoridades recomendaron evitar salir si no es necesario, mantenerse alejados de zonas inundables, asegurar objetos que puedan volarse por el viento y cortar el suministro eléctrico en caso de ingreso de agua a las viviendas. También recordaron que ante cualquier emergencia permanecen habilitadas las líneas 911, 103 y 107.