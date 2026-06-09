La industria bajó 2,8% interanual en abril y cayó 2,4% en lo que va de 2026

Según los datos del Indec, se registró una nueva caída y el sector textil es el más perjudicado. También hubo un descenso en la actividad de la construcción.
La industria bajó 2,8% interanual en abril de 2026 y 2,1% respecto del mes previo, según lo informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
Los datos del organismo revelaron que 12 de los 16 rubros de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales.
En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron bajas en “Maquinaria y equipo”, 20,2%; “Industrias metálicas básicas”, 11,2%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 15,9%; “Alimentos y bebidas”, 2,4%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 10,7%; “Productos textiles”, 22,2%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 11,4%; “Productos minerales no metálicos”, 6,4%; “Productos de caucho y plástico”, 5,1%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 5,1%; “Productos de metal”, 1,4%; y “Otro equipo de transporte”, 2,1%.
Por otra parte, se observanro subas en “Sustancias y productos químicos”, 16,7%; “Madera, papel, edición e impresión”, 4,1%; “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, 5,6%; y “Productos de tabaco”, 6,5%.
Mientras que la construcción cayó 2,8% interanual en abril de 2026 y 4% respecto de marzo, según los datos reportados por el Indec.
El acumulado del primer cuatrimestre de 2026 del índice serie original presenta un aumento de 2,1% respecto a igual período de 2025. En abril de 2026, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 4,0% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación positiva de 0,3% respecto al mes anterior.
Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en abril de 2026 mostraron, con relación a igual mes del año anterior, subas de 16,1% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 15,7% en hierro redondo y aceros para la construcción; y 10,0% en pinturas para construcción.
Mientras tanto, se observaron bajas de 18,9% en mosaicos graníticos y calcáreos; 17,5% en yeso; 16,4% en cales; 15,5% en asfalto; 12,7% en cemento portland; 10,2% en hormigón elaborado; 6,6% en pisos y revestimientos cerámicos; 6,3% en ladrillos huecos; 4,1% en placas de yeso; y 3,6% en artículos sanitarios de cerámica.
Por su parte, si se analizaron las variaciones del acumulado durante el primer cuatrimestre de 2026 en su conjunto con relación a igual período del año anterior, se observan subas de 23,9% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 13,1% en pinturas para construcción; 8,7% en artículos sanitarios de cerámica; 5,3% en hierro redondo y aceros para la construcción; 3,8% en hormigón elaborado; y 3,0% en placas de yeso.
Mientras tanto, se hubo bajas de 12,8% en yeso; 12,3% en mosaicos graníticos y calcáreos; 8,5% en pisos y revestimientos cerámicos; 5,5% en cales; 5,1% en ladrillos huecos; 3,3% en cemento portland; y 2,0% en asfalto.
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