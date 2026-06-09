La industria bajó 2,8% interanual en abril y cayó 2,4% en lo que va de 2026

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Por otra parte, se observanro subas en “Sustancias y productos químicos”, 16,7%; “Madera, papel, edición e impresión”, 4,1%; “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, 5,6%; y “Productos de tabaco”, 6,5%.

La construcción

Mientras que la construcción cayó 2,8% interanual en abril de 2026 y 4% respecto de marzo, según los datos reportados por el Indec.

El acumulado del primer cuatrimestre de 2026 del índice serie original presenta un aumento de 2,1% respecto a igual período de 2025. En abril de 2026, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 4,0% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación positiva de 0,3% respecto al mes anterior.

Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en abril de 2026 mostraron, con relación a igual mes del año anterior, subas de 16,1% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 15,7% en hierro redondo y aceros para la construcción; y 10,0% en pinturas para construcción.

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Mientras tanto, se observaron bajas de 18,9% en mosaicos graníticos y calcáreos; 17,5% en yeso; 16,4% en cales; 15,5% en asfalto; 12,7% en cemento portland; 10,2% en hormigón elaborado; 6,6% en pisos y revestimientos cerámicos; 6,3% en ladrillos huecos; 4,1% en placas de yeso; y 3,6% en artículos sanitarios de cerámica.

Por su parte, si se analizaron las variaciones del acumulado durante el primer cuatrimestre de 2026 en su conjunto con relación a igual período del año anterior, se observan subas de 23,9% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 13,1% en pinturas para construcción; 8,7% en artículos sanitarios de cerámica; 5,3% en hierro redondo y aceros para la construcción; 3,8% en hormigón elaborado; y 3,0% en placas de yeso.

Mientras tanto, se hubo bajas de 12,8% en yeso; 12,3% en mosaicos graníticos y calcáreos; 8,5% en pisos y revestimientos cerámicos; 5,5% en cales; 5,1% en ladrillos huecos; 3,3% en cemento portland; y 2,0% en asfalto.