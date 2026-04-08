El tiempo en el AMBA para este miércoles 8 de abril

El SMN anticipa para hoy que continúan las lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 8 de abril se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano con lluvias durante la mañana y la tarde. Recién a partir de la tarde-noche dejaría de llover. La temperatura mínima prevista es de 16°C y, la máxima, de 21°C.
Durante el jueves crecerá la amplitud térmica, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y los 21°C, y con cielo parcialmente nublado, sin posibilidad de lluvias y con viento del sur.
Ya para el viernes, se espera un día despejado, con una mínima de 13°C y una máxima de 22°C. sin posibilidad de lluvias y viento del sur.
En el NOA y NEA, se espera una jornada, con temperaturas máximas que superarán los 25°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN informo que será un día con parcialmente nublado y con posibilidad de lluvias en algunos sectores.
En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 20°C y 22°C. Se prevé cielo parcialmente nublado y con lluvias en algunos sectores. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas en igualdad, con marcas entre 21°C y 24°C. Predominará el cielo despejado y sin posibilidad de lluvia en algunos sectores.
La región Litoral también atravesará una jornada calurosa y pesada, con máximas cercanas a los 22°C y 24°C. Habrá períodos de cielo nublado sin descartar algunas lluvias, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.
El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 10°C y 16°C. Se espera nubosidad variable y lluvias durante todo el día en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.