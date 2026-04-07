Fuerte crítica del Papa León XIV a Trump por la amenaza a Irán

También insistió en que la violencia no resuelve los conflictos y agrava problemas globales como la crisis económica y la inestabilidad energética.

president-trump-other-world-leaders-speak-out-about-new-pope-leo-xiv León XIV cuestionó la amenaza de Donald Trump y pidió evitar una escalada bélica.

Un llamado a frenar la escalada

El pronunciamiento llegó luego de que Trump publicara una fuerte advertencia dirigida a Irán, en la que planteó un escenario de consecuencias extremas si no se cumplen sus exigencias, y en ese contexto, León XIV pidió “Volvamos al diálogo, busquemos soluciones de forma pacífica”.

El mensaje se enmarca en una serie de intervenciones del Pontífice desde el inicio del conflicto, que comenzó tras una ofensiva conjunta impulsada por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

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No es la primera vez que el Papa se pronuncia sobre la guerra. Durante la Semana Santa, ya había llamado a los líderes mundiales a abandonar las armas y priorizar la paz. El reclamo también fue acompañado por sectores de la Iglesia en Estados Unidos, que instaron a evitar una escalada bélica.