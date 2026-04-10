El tiempo en el AMBA para este viernes 10 de abril

El SMN anticipa para hoy una jornada sin lluvias y con cielo despejado en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 10 de abril se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano con cielo despejado. Sin rastros de lluvia. La temperatura mínima prevista es de 11°C y, la máxima, de 23°C.
El sábado se presentará con cielo nublado, pero sin probabilidades de lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C y los 23°C. Habrá viento del oeste.
Ya para el domingo, se espera un día parcialmente nublado, con una mínima de 17°C y una máxima de 25°C. Sin posibilidad de lluvias y con viento del oeste.
En el NOA y NEA, se espera una jornada, con temperaturas máximas que superarán los 26°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN informo que será un día con parcialmente nublado y sin posibilidad de lluvias en la región.
En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 23°C y 25°C. Se prevé cielo parcialmente nublado, se descartan lluvias . Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas en igualdad, con marcas entre 23°C y 26°C. Predominará el cielo parcialmente nublado y sin posibilidad de lluvia en algunos sectores.
La región Litoral también atravesará una jornada calurosa con respeto a todo el país, con máximas cercanas a los 24°C y 26°C. Habrá períodos de cielo nublado sin descartar algunas lluvias, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.
El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 9°C y 14°C. Se espera nubosidad variable y lluvias durante todo el día en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.