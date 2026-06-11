Javier Milei festejó el dato de la inflación de mayo y elogió a Luis Caputo

Sobre la inflación núcleo, señaló que se ubicó en "el 1,9% mensual, en tanto las variaciones en las categorías estacionales y reguladas fueron del 3,5% y el 2,4% mensual, respectivamente” y sumó que, “al igual que en el caso del nivel general, la inflación núcleo fue la menor" desde septiembre pasado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2065158468827242791&partner=&hide_thread=false LA INFLACIÓN DE MAYO FUE LA MÁS BAJA EN 8 MESES: 2,1%

El Índice de Precios al Consumidor (IPC Nacional) registró una variación de 2,1% mensual en mayo, el menor porcentaje desde septiembre del año pasado. En relación a mayo de 2025, la variación fue de 33,2%.

La inflación… — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 11, 2026

Luego, Caputo detalló que “las divisiones Prendas de vestir y calzado y Equipamiento y mantenimiento del hogar registraron una variación del 0,3% y el 1,4% mensual, respectivamente. En relación a mayo de 2025, la variación fue del 12% y el 23,5%, 21,2 p.p. y 9,7 p.p. por debajo de la suba en el nivel general”.

A su vez, indicó que “la media móvil de 3 meses de la inflación, cuya evolución permite analizar el proceso de desinflación suavizando la volatilidad intermensual, disminuyó por segundo mes consecutivo”. Y completó: “La Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) registraron un incremento de 2,4% y 2% mensual, respectivamente”.