Javier Milei festejó el dato de la inflación de mayo y elogió a Luis Caputo

El Presidente celebró el 2,1% registrado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el quinto mes y resaltó que la inflación núcleo quebró el 2%. La reacción del ministro de Economía en las redes sociales.
La inflación de mayo fue del 2,1% y se desaceleró 0,5 puntos porcentuales respecto a abril pasado. En los primeros cinco meses de 2026, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el INDEC alcanzó una suba del 14,7%, mientras que en el último año acumuló un aumento del 33,2%.
Desde sus redes sociales, el presidente Javier Milei festejó el dato de la inflación de mayo, que igualó la medición más baja desde septiembre del año pasado, y elogió al ministro de Economía, Luis Caputo. "VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO", publicó el líder de La Libertad Avanza en su cuenta de X.
"Inflación al consumidor 2,1%, mientras la núcleo logra quebrar el 2%, cayendo al 1,9%", completó.
En línea con Milei, el ministro de Economía destacó que el dato inflacionario de mayo fue el más bajo en ocho meses.
Sobre la inflación núcleo, señaló que se ubicó en "el 1,9% mensual, en tanto las variaciones en las categorías estacionales y reguladas fueron del 3,5% y el 2,4% mensual, respectivamente” y sumó que, “al igual que en el caso del nivel general, la inflación núcleo fue la menor" desde septiembre pasado.
Luego, Caputo detalló que “las divisiones Prendas de vestir y calzado y Equipamiento y mantenimiento del hogar registraron una variación del 0,3% y el 1,4% mensual, respectivamente. En relación a mayo de 2025, la variación fue del 12% y el 23,5%, 21,2 p.p. y 9,7 p.p. por debajo de la suba en el nivel general”.
A su vez, indicó que “la media móvil de 3 meses de la inflación, cuya evolución permite analizar el proceso de desinflación suavizando la volatilidad intermensual, disminuyó por segundo mes consecutivo”. Y completó: “La Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) registraron un incremento de 2,4% y 2% mensual, respectivamente”.
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