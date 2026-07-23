Alertan por 90 ataques de motochorros al día en AMBA

Para fiscales e investigadores, ambos ataques exponen un patrón que se repite en distintos puntos del AMBA. Las bandas suelen actuar en parejas o pequeños grupos, se desplazan en motocicletas de baja cilindrada, muchas veces robadas o con patentes adulteradas, y eligen víctimas que circulan en motos, bicicletas o incluso automóviles detenidos en semáforos. La rapidez de desplazamiento les permite concretar el asalto y abandonar la zona en pocos minutos.

Otro aspecto que preocupa es la facilidad con la que estos grupos cruzan de una jurisdicción a otra. En pocos minutos pueden desplazarse entre la Ciudad y el Conurbano utilizando corredores como la avenida General Paz, la Ruta 8, Camino Negro o la Ruta 3, lo que dificulta tanto la prevención como la investigación de los hechos.

Especialistas en seguridad sostienen que la utilización de armas de fuego dejó de ser una excepción para convertirse en una constante. En muchos casos, los delincuentes disparan aun cuando la víctima no ofrece resistencia o incluso cuando ya logró escapar, como ocurrió en el ataque registrado en Tres de Febrero. Esa escalada de violencia incrementa el riesgo de que los robos terminen con personas heridas o fallecidas.

Las cifras que manejan los investigadores indican que, entre la Ciudad de Buenos Aires y los municipios del Conurbano, ingresan alrededor de 90 causas por día vinculadas con esta modalidad delictiva. El volumen de expedientes confirma que los motochorros continúan siendo una de las principales preocupaciones en materia de seguridad y que el fenómeno se mantiene con niveles elevados pese a los operativos y controles desplegados en distintos puntos del AMBA.

En ese contexto, los dos violentos episodios ocurridos en Tres de Febrero funcionan como una muestra de un problema mucho más amplio. La combinación de movilidad, sorpresa y uso de armas convierte a los motochorros en una de las modalidades delictivas más difíciles de prevenir y en una de las que mayor sensación de inseguridad genera entre quienes transitan diariamente por las calles de la Ciudad y el Gran Buenos Aires.