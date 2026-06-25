Ya son 235 los muertos y 4.300 los heridos por el doble terremoto en Venezuela

Rodríguez agradeció el respaldo inmediato de la comunidad internacional, que se ha puesto a disposición del Gobierno venezolano para las tareas de rescate. En ese sentido, informó de que ya han partido equipos de rescate rumbo a Venezuela desde países como Estados Unidos, México, España, o Qatar.

De igual manera ha solicitado a la ciudadanía que colabore con las autoridades, mantenga la calma y permanezca unida ante la catástrofe. "La principal misión es dejar de lado cualquier forma de diatriba, de situación que nos divida y convertirnos en una sola fuerza (...) que colabore y atienda a las personas que han sufrido los rigores de la tragedia", pidió.

image Cientos de muertos en Venezuela.

El anunció de Delcy Rodríguez

Durante la jornada de este jueves, la presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares, con recursos provenientes del Fondo Monetario Internacional para hacer frente a la situación y la reconstrucción de infraestructuras y hospitales, además de las viviendas para quienes perdieron sus casas por el doble seísmo.

Los fuertes terremotos han estado seguidos de 30 réplicas que han sacudido especialmente el estado de La Guaira, Caracas y Yaracuy, donde se ha establecido el epicentro de estos temblores. El Gobierno ha declarado el estado de desastre.