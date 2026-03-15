El tiempo en el AMBA: sube la temperatura y este domingo estará caluroso

En otras provincias las temperaturas previstas serán las siguientes: en Córdoba se espera una máxima de 29°C y una mínima de 19°C; en Tucumán, 27°C y 18°C; en Santa Fe, 31°C y 20°C; en Entre Ríos, 31°C y 20°C; en Jujuy, 25°C y 14°C; en Salta, 26°C y 16°C; en Misiones, 35°C y 19°C; en La Rioja, 29°C y 18°C; y en Santiago del Estero, 30°C y 21°C.