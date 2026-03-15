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El tiempo en el AMBA: sube la temperatura y este domingo estará caluroso

La máxima llegará a los 31 grados y el cielo estará parcialmente nublado en el cierre del fin de semana. Hay alerta amarilla por tormentas en cuatro provincias. Mirá cuándo volverán las lluvias en la zona del AMBA.

Este domingo se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas en ascenso. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las marcas térmicas rondarán entre los 21 grados de mínima y 31 de máxima en el cierre del fin de semana.

Para el lunes, se espera cielo mayormente nublado durante la mañana y tarde, mientras que por la noche pronostican tormentas aisladas. La mínima será de 21ºC y la máxima alcanzará los 31ºC. Y el martes, en tanto, habrá malas condiciones climáticas: tormentas aisladas durante las primeras horas, que se extenderán por la tarde y la noche. Las temperaturas rondarán entre los 24ºC y 28ºC.

El clima en el resto del país

El SMN anunció una alerta amarilla por tormentas en el sur de la provincia de Buenos Aires. El aviso abarca también zonas de La Pampa, Mendoza y Neuquén, donde en determinados lugares sube a naranja. Se prevén valores de precipitación acumulada de hasta 50 milímetros.

En otras provincias las temperaturas previstas serán las siguientes: en Córdoba se espera una máxima de 29°C y una mínima de 19°C; en Tucumán, 27°C y 18°C; en Santa Fe, 31°C y 20°C; en Entre Ríos, 31°C y 20°C; en Jujuy, 25°C y 14°C; en Salta, 26°C y 16°C; en Misiones, 35°C y 19°C; en La Rioja, 29°C y 18°C; y en Santiago del Estero, 30°C y 21°C.

Por su parte, en San Luis se esperan 29°C de máxima y 19°C de mínima; en San Juan, 31°C y 17°C; en Río Negro, 22°C y 18°C; en Chubut, 21°C y 17°C; y en Santa Cruz, 15°C y 8°C.

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El mapa de alertas del SMN para este domingo 15 de marzo.

El mapa de alertas del SMN para este domingo 15 de marzo.

Las recomendaciones del SMN por tormentas

  • Evitar salir.
  • No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
  • Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
  • Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • En caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
  • No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
  • Tener precaución al conducir.
  • Asegurar los elementos que puedan volarse.
  • Mantenerse alejado de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.
  • No estacionar los vehículos bajo los árboles.

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