El tiempo en el AMBA: ¿vuelven las lluvias durante este sábado?

En el inicio del fin de semana largo, el SMN pronostica mal clima por la tarde y la noche. Además hay alerta amarilla por nevadas y vientos fuertes. Mirá cómo seguirá el clima durante los próximos días.
Este sábado 13 de junio se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con cielo parcialmente nublado, la presencia de neblina por la mañana y una temperatura que rondará entre los ocho grados de mínima y 14 de máxima. En el comienzo del fin de semana largo, reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa probabilidades de lluvias aisladas por la tarde y la noche.
El domingo será el día más frío de la semana. Se espera una mínima de tres grados y una máxima de 10, con lloviznas durante la madrugada y cielo ligeramente nublado el resto del día. Para el lunes se pronostican marcas térmicas de entre cuatro y 16 grados, con cielo despejado.
Y el lunes, en tanto, el cielo permanecerá algo nublado. Las temperaturas oscilarán entre los siete grados de máxima y 17 de máxima.
El SMN emitió este sábado 13 de junio una alerta amarilla por nevadas para la zona cordillerana de las provincias de Mendoza y Neuquén. Allí, habrá fuertes nevadas, con valores de entre 40 y 60 centímetros, que pueden ser superados en forma puntual.
En las zonas más altas, el panorama podría estar acompañado de reducción de visibilidad por viento blanco. Y en las más bajas, no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada.
A su vez, rige una alerta amarilla por vientos fuertes en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Esta región del país se verá afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora.
-Evitá actividades al aire libre.
-Retirá periódicamente la nieve acumulada en los techos.
-Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.
-Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.
-Informate por las autoridades.
-Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,documentos y teléfono.