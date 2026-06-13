El tiempo en el AMBA: ¿vuelven las lluvias durante este sábado?

En las zonas más altas, el panorama podría estar acompañado de reducción de visibilidad por viento blanco. Y en las más bajas, no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada.

A su vez, rige una alerta amarilla por vientos fuertes en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Esta región del país se verá afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora.

mapa_alertas (77) El mapa de alertas del SMN para este sábado 13 de junio.

Las recomendaciones del SMN por nevadas

-Evitá actividades al aire libre.

-Retirá periódicamente la nieve acumulada en los techos.

-Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.

-Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.

-Informate por las autoridades.

-Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,documentos y teléfono.