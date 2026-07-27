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El tiempo en el AMBA para este lunes 27 de julio

El SMN anticipa para este viernes una jornada más cálida, con probabilidad de lluvias hacia la tarde noche, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 27 de julio la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada con cielo mayormente nublado durante la mañana y probabilidad de tormentas y lluvias hacia la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima alcanzará los 19°C.

Para el martes se espera una mejora en las condiciones del tiempo. La jornada comenzará con bancos de niebla y luego el cielo permanecerá parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura oscilará entre los 12°Cy los 17°C.

El miércoles continuará el tiempo estable, con cielo parcialmente nublado, sin posibilidad de lluvias con una mínima de 9°C y una máxima de 16°C.

En la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, el tiempo será variable. Habrá períodos de cielo parcialmente nublado combinados con chaparrones y tormentas aisladas en algunos sectores. Las temperaturas máximas se moverán entre los 18°C y 26°C. Mendoza, San Juan y San Luis, se prevén condiciones estables con nubosidad variable y temperaturas agradables. Las máximas estarán entre los 18°C y 26°C, mientras que las mínimas serán frescas.

La zona del Litoral presentará abundante nubosidad y condiciones de inestabilidad, con probabilidad de lluvias y tormentas en distintos puntos de la región. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 23°C y 31°C.

Por último, la Patagonia continuará con tiempo muy frío e inestable. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan lluvias y nevadas, acompañadas por temperaturas muy bajas, con mínimas de hasta -5°C y máximas que apenas alcanzarán entre 1°C y 10°C. En el norte patagónico las precipitaciones serán más aisladas, aunque el ambiente seguirá siendo frío.

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