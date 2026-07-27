El tiempo en el AMBA para este lunes 27 de julio

En la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, el tiempo será variable. Habrá períodos de cielo parcialmente nublado combinados con chaparrones y tormentas aisladas en algunos sectores. Las temperaturas máximas se moverán entre los 18°C y 26°C. Mendoza, San Juan y San Luis, se prevén condiciones estables con nubosidad variable y temperaturas agradables. Las máximas estarán entre los 18°C y 26°C, mientras que las mínimas serán frescas.

La zona del Litoral presentará abundante nubosidad y condiciones de inestabilidad, con probabilidad de lluvias y tormentas en distintos puntos de la región. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 23°C y 31°C.

Por último, la Patagonia continuará con tiempo muy frío e inestable. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan lluvias y nevadas, acompañadas por temperaturas muy bajas, con mínimas de hasta -5°C y máximas que apenas alcanzarán entre 1°C y 10°C. En el norte patagónico las precipitaciones serán más aisladas, aunque el ambiente seguirá siendo frío.