El FMI apoyó la gestión de Javier Milei, pero advirtió sobre el riesgo eletoral en 2027

En línea con ese enfoque, también valoró la velocidad del proceso de desinflación, que -según su análisis— avanzó más rápido que en experiencias previas de estabilización. La baja del Índice de Precios al Consumidor (IPC), dijo el organismo, no respondió a un único factor, sino a una combinación de políticas: la corrección de precios relativos, la eliminación de controles, la liberalización de restricciones comerciales y financieras y un manejo más estricto del frente fiscal. Este conjunto de medidas permitió quebrar la inercia inflacionaria en un contexto que el propio organismo considera más robusto que episodios pasados.

Por el lado de las proyecciones, el FMI planteó un escenario moderadamente optimista de cara al corto plazo. Para este año, estimó un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3,5%, una inflación anual del 25%, una tasa de desempleo del 7,2% y un superávit fiscal primario equivalente al 1,4% del PBI. Se trata de cifras que reflejan una economía en proceso de estabilización, aunque todavía lejos de consolidar un ciclo de crecimiento sostenido.

Los puntos críticos del informe del Fondo

El organismo cuestionó la postura de no actualizar el índice de precios. "La prolongada demora en la actualización del IPC ha dejado la metodología desactualizada y menos representativa de la canasta de consumo actual", señaló el documento. Y agregó: "Las cuentas nacionales también presentan limitaciones en términos de desagregación y precisión, en parte debido a un año base obsoleto. Las estadísticas del sector externo asimismo restricciones, ya que los datos devengados fuera del comercio de bienes sólo están disponibles trimestralmente. Al mismo tiempo, el marco institucional que regula al Indec necesita ser modernizado".

También identificó tres áreas críticas que requieren atención inmediata: la acumulación de reservas, la consistencia del régimen cambiario y la necesidad de reformas estructurales, especialmente en el sistema tributario y previsional.

frente_indec (1) El organismo de crédito pidió actualizar el índice inflacionario que utiliza el Indec.

En ese sentido, propuso avanzar hacia una reforma integral que simplifique el sistema, amplíe la base del impuesto a las Ganancias, racionalice el IVA y reduzca el peso de las exenciones fiscales, al tiempo que elimine tributos que afectan la competitividad. La recomendación apunta a corregir un problema histórico de la economía argentina: la sobrecarga tributaria sobre el sector formal, que limita la inversión y favorece la informalidad.

Más allá de su respaldo a la gestión de Milei, el FMI advirtió que "podrían surgir dificultades en la implementación de políticas y fatiga reformista, sobre todo si la desinflación, el crecimiento y el empleo no se fortalecen antes de las elecciones presidenciales de 2027". Y agregó: "Esto también podría plantear riesgos para la reputación, ya que el programa del Fondo podría percibirse como insensible a las condiciones sociales y laborales y a los costos de dislocación a corto plazo asociados con los ajustes y reformas macroeconómicas".