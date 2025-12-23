Clima |

Temporal, inundaciones y granizo en el AMBA: cuándo mejorará el tiempo

Durante la jornada la temperatura alcanzó los 34 grados de sensación térmica y luego se desató una tormenta en el AMBA. Se cancelaron vuelos en Aeroparque.

Un temporal afectó la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense y alrededores tras una jornada agobiante donde la temperatura alcanzó los 34 grados de sensación térmica.

De acuerdo a la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la alerta incluyó a la Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Avellaneda, Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora, San Isidro, Vicente López, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno, Hurlingham, Malvinas Argentinas, José C. Paz, San Miguel, Tigre y San Fernando, entre otros partidos del Conurbano.

En la Panamericana, el temporal provocó inundaciones de varios sectores de las colectoras, como la ubicada en Thames, donde varios autos quedaron prácticamente tapados por el agua.

Inundaciones Panamerica 12 25

En varias zonas hubo fuerte caída de granizo y anegamientos, motivo por el que termómetro descendió a los 22 grados y el alivio se sintió luego de un intenso día de calor. La temperatura llegó a los 30°C, mientras que la térmica trepó a los 34°C tras la llegada del verano en el hemisferio sur.

El tiempo mejoraría con el paso de las horas aunque empeoraría durante la tarde y la noche de este miércoles 24 de diciembre con la llegada de chaparrones aislados.

Además, el shopping Unicenter resultó uno de los lugares más perjudicados en el marco de las lluvias copiosas y sufrió filtraciones en las paredes del tercer piso.

Caos en Aeroparque: vuelos suspendidos y demorados

Un sorpresivo y violento temporal azotó a la Ciudad de Buenos Aires en las últimas horas, provocando la paralización total de la actividad en el Aeroparque Jorge Newbery.

Con cancelaciones y reprogramaciones constantes, la terminal aérea vive momentos de máxima tensión a pocas horas de la Nochebuena.

La intensidad de la lluvia, acompañada de actividad eléctrica, activó los protocolos de seguridad aeroportuaria que prohíben la carga de combustible y el movimiento de aeronaves en pista.

Sin embargo, el fenómeno meteorológico fue tan repentino que tomó por sorpresa a los servicios de rampa. La visibilidad se redujo a pocos metros en la zona de la Costanera, obligando a los pilotos a mantener las aeronaves en posiciones de espera o desviarlas a aeropuertos alternativos como Ezeiza, que también opera con demoras.

