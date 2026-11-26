Uno de los pedidos que prácticamente unifica a todo este espectro de aliados y de la oposición dialoguista es la baja del impuesto a los combustibles líquidos, y la cancelación de deudas de cajas jubilatorias provinciales.

El financiamiento para universidades públicas nacionales también estará bajo la lupa, y desde el oficialismo teman que la oposición logre abultar las partidas para este rubro presupuestario.

Otro tema que sigue de cerca el Gobierno son los gastos en Inteligencia: el jefe de bancada de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, propuso reasignar los fondos reservados de la SIDE hacia el área de Ciencia y Tecnología para revertir la caída presupuestaria del Conicet y de otros organismos del sistema científico.

El proyecto de Presupuesto 2027 prevé gastos totales consolidados por $216 billones, lo que representa un incremento del 25,3% respecto de la base de comparación utilizada por el Gobierno. Por su parte, los recursos consolidados, provenientes principalmente de impuestos y contribuciones a la seguridad social, se estiman en $219,3 billones, con una suba proyectada del 26,2%.

En cuanto a las principales variables macroeconómicas, el Poder Ejecutivo estima una inflación del 21,3% para 2027 y un dólar a $1.847 para fines de diciembre, con un promedio anual de $1.728.

Respecto de la composición del gasto, las partidas destinadas a servicios sociales ascenderían a $150.913.491,9 millones, mientras que los servicios de la deuda pública demandarían $18.609.176,1 millones.

El proyecto también proyecta un crecimiento del consumo privado del 3,4% durante 2027 y una expansión del consumo público del 0,6%.

De esta manera, el Ejecutivo apuesta a un incremento de los recursos que permita afrontar la evolución del gasto y sostener el equilibrio fiscal, sobre la base de las proyecciones de inflación, actividad económica y tipo de cambio previstas para el próximo año.