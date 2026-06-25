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El Museo Beatle de Buenos Aires

Esta en plena avenida Corrientes y posee una colección con 11.000 piezas vinculadas a la banda británica, que son récord Guinness.

El Día Mundial de The Beatles (Global Beatles Day), que se celebra todos los 25 de junio, y sirve para volver a poner en escena la historia de una de las bandas musicales más influyentes de todos los tiempos.

Esta fecha fue oficializada recientemente y conmemora el 25 de junio de 1967, cuando la banda inglesa interpretó en vivo "All You Need Is Love" en el programa "Our World" de la BBC, en lo que fue la primera transmisión global vía satélite, vista por unos 400 millones de personas.

BEATLES

Pero lejos de Inglaterra hay un lugar inesperado que guarda un verdadero tesoro, en plena avenida Corrientes funciona el Museo Beatle, considerado el más grande del mundo después del de Liverpool, un espacio reúne miles de objetos vinculados con John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

El museo está ubicado dentro del Paseo La Plaza, -en Av. Corrientes 1660- y se convirtió en una parada obligada para fanáticos, turistas y curiosos que quieren acercarse al universo de Los Fabulosos Cuatro.

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El coleccionista argentino Rodolfo Vázquez dedicó gran parte de su vida -y sus ahorros - para reunir una colección única que según asegura supera los 11.000 objetos relacionados con The Beatles. La magnitud de esta colección le permitió alcanzar un récord Guinness, un dato que vuelve casi obligatoria la visita a este museo en la Ciudad de Buenos Aires.

Museo B 2

La muestra propone un recorrido por la historia musical y personal de emblemático cuarteto británico. En sus diferentes salas se pueden encontrarse objetos originales, piezas raras, discos, revistas, fotografías y artículos muy difíciles de conseguir como la recreación de la famosa portada de Abbey Road, una de las imágenes más icónicas de la cultura pop.

Entre las propuestas más buscadas aparece la posibilidad de sacarse una foto en una ambientación inspirada en la cama de John Lennon y Yoko Ono, y también espacios pensados para revivir momentos clave de la banda.

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El museo abre todos los días de 18 a 00, funcionando como una buena alternativa para un plan nocturno en la Ciudad de Buenos Aires.

  • Ubicación: Av. Corrientes 1660, dentro del Paseo La Plaza.
  • Entrada para argentinos: $7.000. - Entrada para extranjeros: $12.000.
  • Colección con más de 11.000 objetos vinculados con The Beatles por lo que obtuvo una distinción de récord Guinness.

En el marco del Día Mundial de The Beatles, el museo porteño aparece como uno de los secretos mejor guardados de la Ciudad de Buenos Aires, con un espacio enorme, lleno de historia y con una colección que sorprende incluso a los fanáticos más exigentes.

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