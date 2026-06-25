El Museo Beatle de Buenos Aires

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El coleccionista argentino Rodolfo Vázquez dedicó gran parte de su vida -y sus ahorros - para reunir una colección única que según asegura supera los 11.000 objetos relacionados con The Beatles. La magnitud de esta colección le permitió alcanzar un récord Guinness, un dato que vuelve casi obligatoria la visita a este museo en la Ciudad de Buenos Aires.

Museo B 2

La muestra propone un recorrido por la historia musical y personal de emblemático cuarteto británico. En sus diferentes salas se pueden encontrarse objetos originales, piezas raras, discos, revistas, fotografías y artículos muy difíciles de conseguir como la recreación de la famosa portada de Abbey Road, una de las imágenes más icónicas de la cultura pop.

Entre las propuestas más buscadas aparece la posibilidad de sacarse una foto en una ambientación inspirada en la cama de John Lennon y Yoko Ono, y también espacios pensados para revivir momentos clave de la banda.

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El museo abre todos los días de 18 a 00, funcionando como una buena alternativa para un plan nocturno en la Ciudad de Buenos Aires.

Ubicación: Av. Corrientes 1660, dentro del Paseo La Plaza.

Entrada para argentinos: $7.000. - Entrada para extranjeros: $12.000.

Colección con más de 11.000 objetos vinculados con The Beatles por lo que obtuvo una distinción de récord Guinness.

En el marco del Día Mundial de The Beatles, el museo porteño aparece como uno de los secretos mejor guardados de la Ciudad de Buenos Aires, con un espacio enorme, lleno de historia y con una colección que sorprende incluso a los fanáticos más exigentes.