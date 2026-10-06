Video: Messi dio su última arenga en la Selección

Con el banderín en la mano y rodeado por sus compañeros, el 10 buscó transmitir tranquilidad y motivación antes de salir a la cancha. Más allá de que enfrente estaba un rival de menor nivel, Messi pidió que el equipo disfrutara de la noche y brindara un buen espectáculo para las más de 80 mil personas que colmaron el estadio para acompañarlo en su despedida.