Video: Messi dio su última arenga en la Selección

El capitán de la Albiceleste habló con sus compañeros en el túnel del Monumental antes de salir a jugar ante Benín y dejó un mensaje que resumió el espíritu de su despedida.
Messi tuvo su última arenga como capitán de la Selección Argentina. Antes del partido ante Benín, el rosarino reunió a sus compañeros en el túnel del Monumental y cumplió por última vez con uno de los roles que asumió durante tantos años al frente de la Albiceleste.
Con el banderín en la mano y rodeado por sus compañeros, el 10 buscó transmitir tranquilidad y motivación antes de salir a la cancha. Más allá de que enfrente estaba un rival de menor nivel, Messi pidió que el equipo disfrutara de la noche y brindara un buen espectáculo para las más de 80 mil personas que colmaron el estadio para acompañarlo en su despedida.
“Jugando bien, pasándola bien con la pelota, haciendo goles, ganando. De esa manera... Hay que disfrutarlo”, fueron las últimas palabras de Messi como capitán antes de salir al campo de juego. Una arenga breve, pero cargada de significado, para cerrar una de las etapas más importantes de la historia de la Selección Argentina.
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