Jorge Giorno (ex presidente de la Sociedad Argentina de Escritores y autor del ensayo “El Manifiesto Ciudadano”) comenta que “El pensamiento de Simone, expresado magistralmente en El segundo sexo, había anticipado buena parte de aquella revolución cultural que convirtió la libertad individual, la emancipación femenina y la ruptura con los mandatos establecidos en banderas de una época. Al recordarla a cuarenta años de su muerte, ocurrida en 1986, evocamos también el espíritu de aquel `Mayo francés` que nos enseñó que ninguna sociedad está condenada a permanecer como es y que imaginar un mundo diferente constituye el primer acto de libertad.”

El filósofo e historiador Antonio Las Heras (integrante de la Comisión Directiva de la entidad organizadora) habrá de referirse a diferentes aspectos de la personalidad de Simone de Beauvoir quien afirmara que “No se nace mujer: se llega a serlo.”

Las Heras dará especial atención a la relación de pareja que la autora de “Cuando predomina lo espiritual” (1979) tuvo con el filósofo, escritor y dramaturgo Jean-Paul Sartre, basada en el acuerdo de que ellos eran –en el amor– la relación necesaria, pero que podían mantener relaciones contingentes (o sea, esporádicas) en la medida que el otro estuviera informado de ello y las razones que explicaron por las que decidieron nunca tener hijos carnales.

Tanto de Beauvoir como Sartre, en su condición de filósofos existencialistas sostuvieron la idea de que cada persona es responsable de sí mismo y de sus actos; a punto tal que los estímulos o situaciones externas sólo influyen en la medida que uno mismo así lo permita.

En este sentido, Las Heras indicó su desacuerdo con Sartre quien llegó a afirmar que la existencia precede a la esencia. Según, el filósofo argentino "no hay existencia posible sin que antes haya surgido lo esencial; esto es la esencia que otorga posibilidad de concretarse a la existencia".

Por otra parte, Las Heras destacó que "en lo que si hay coincidencia, tanto con Sartre como con Simone, es que no es lo biológico lo que determina las esencias. Pero, mientras ellos afirmaron que las esencias que hacen a la persona se construyen a lo largo del tiempo",

Las Heras –seguidor de Carl Gustav Jung creador del concepto de “inconsciente colectivo” – considera que "las esencias que caracterizan a cada humano ya se encuentran en el psiquismo al momento mismo de nacer".

Todos estos temas serán expuestos y debatidos en este homenaje que la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) realiza a Simone de Beauvoir.