"Mario Roberto Santucho no fue incluido en ese decreto, ni en los juicios posteriores de esa década, debido a que había fallecido en el transcurso del año 1976 dentro del contexto de la guerra revolucionaria", remarcó el abogado.

Según Tiscornia, "esta distinción es jurídicamente relevante para el encuadre de apología del delito". "El artículo 213 contempla dos supuestos distintos: hacer la apología 'de un condenado por delito' (lo cual exige una sentencia penal firme contra esa persona, inexistente en el caso de Santucho), o hacer la apología 'de un delito' en sí mismo (que no requiere una condena individual previa, sino la exaltación pública de hechos delictivos concretos)", puntualizó.

Qué dijo la decana de Sociales sobre el homenaje a Santucho

La decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ana Josefina Arias, defendió este lunes el homenaje al exjefe del ERP, Mario Roberto Santucho, previsto para el próximo 10 de diciembre, y sostuvo que debe respetarse la iniciativa de los estudiantes a reivindicar su figura.

"No me parece sensato evitar que este grupo que quiere reivindicar a un líder al que valoran y consideran no lo haga", afirmó Arias durante una entrevista con Urbana Play, en la que defendió la decisión del Consejo Directivo de autorizar la colocación de una escultura dedicada a la memoria de Santucho en el patio de la facultad.

La decana explicó que la iniciativa fue impulsada por el Colectivo Cultural Contramuro y presentada por una agrupación estudiantil ante el Consejo Directivo, que la aprobó con dos abstenciones. Aclaró que ella no participó de la votación ni fue autora del proyecto, pero respaldó la posibilidad de que los estudiantes realicen el homenaje.

"La reivindicación por parte de los estudiantes de la militancia de los años 70 es una constante, me parece que habilita un debate, bienvenido sea el debate, bienvenida sea la posibilidad de discutir", expresó la funcionaria universitaria.