CyberMonday sintió el impacto de la crisis: las ventas reales se desplomaron un 20%

Sin embargo, uno de los datos más llamativos fue el crecimiento en la cantidad de artículos comercializados. En total, se vendieron más de 14,6 millones de productos en todo el país, lo que representó un incremento del 20,7% interanual.

La combinación de menos operaciones y más unidades vendidas reflejó un cambio en los hábitos de los consumidores, que aprovecharon las promociones para adquirir varios artículos de menor precio en lugar de concentrar sus gastos en productos de mayor valor.

Ticket promedio

Entre los rubros más destacados aparecieron las aplicaciones de alimentos, los marketplaces y el turismo. En contrapartida, los televisores y los equipos de aire acondicionado perdieron protagonismo frente a otras ediciones del evento.

El ticket promedio también mostró las consecuencias de la pérdida del poder adquisitivo. Se ubicó en $105.039, con un incremento nominal del 14,2% respecto de 2025. No obstante, al considerar la inflación, registró una contracción real estimada del 14,4%.

Esto significa que, aunque los consumidores gastaron más pesos por operación, el valor real de sus compras resultó inferior al del año pasado.

Planes en cuotas

En ese contexto, los planes de financiación de hasta 12 cuotas ganaron protagonismo como una herramienta para distribuir los gastos y facilitar las compras en un escenario de presupuestos familiares ajustados.

El presidente de la CACE, Andrés Zaied, explicó que los resultados muestran un consumidor que continúa utilizando el comercio electrónico, pero que modifica sus decisiones de compra para aprovechar mejor sus ingresos.

“Los datos muestran un incremento en la cantidad de unidades vendidas pero con un ticket promedio más bajo, lo que hace que la facturación crezca pero no por encima de la inflación promedio”, señaló el dirigente empresario. Cámara Argentina de Comercio Electrónico

Por el lado de la oferta, la edición de este año también registró una menor participación comercial. Cerca de 800 empresas formaron parte del CyberMonday, casi 100 menos que en 2025.

A pesar de los resultados negativos en términos reales, las firmas participantes señalaron que durante los tres días de promociones alcanzaron, en promedio, una facturación equivalente a 15 jornadas habituales de ventas.

El balance dejó así un escenario de contrastes para el comercio electrónico argentino: mientras aumentó el volumen de artículos comercializados, la facturación perdió frente a la inflación y los consumidores mostraron una mayor preferencia por productos de menor valor.

De esta manera, ni las promociones ni las facilidades de financiación lograron evitar una caída real de las ventas, en un contexto en el que el poder adquisitivo continúa condicionando las decisiones de consumo de los hogares.