Cyber Monday 2026: Motorola participa con descuentos, 18 cuotas sin interés y envíos gratis

Las promociones de Motorola en este Cyber Monday 2026

motorola razr fold

El primer plegable tipo libro de Motorola combina una pantalla externa de 6,6” con una interna LTPO 2K de 8,1”, que se despliega para ofrecer una superficie más amplia. Ideal para disfrutar del contenido multimedia desde cualquier lugar.

Además, incorpora un sistema de cámaras triple de 50 MP, que incluye cámara principal, ultra gran angular + macro y teleobjetivo, acompañado por un sensor Sony LYTIA. Potenciado por funciones como Super Zoom Pro de hasta 100X y grabación en 8K.

Posee la plataforma móvil Snapdragon 8 Gen 5, 16 GB de RAM, 1 TB de almacenamiento y una potente batería de 6.000 mAh.

Precio: desde $2.499.999 (antes $3.999.999) hasta en 18 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

motorola razr 70 ultra

El dispositivo incorpora una pantalla externa de 4,0” con tasa de refresco de 165 Hz y brillo de hasta 3000 nits; mientras que la interna es una Extreme AMOLED de 7,0”, con tecnología Pantone Validated™ y brillo HDR de hasta 5000 nits. Ofrece protección Corning Gorilla Glass Victus.

En cuanto a su diseño, se presenta en opciones como Alcantara® en el color PANTONE Orient Blue y madera natural en el tono PANTONE Cocoa.

Integra un sensor principal de 50 MP con tecnología LOFIC, lentes ultra gran angular y macro de 50 MP y cámara interna de 50 MP. Incorpora estabilización OIS, Dolby Vision® Capture y validación de color Pantone®.

Para el rendimiento, posee el procesador Snapdragon® 8 Elite, con CPU Qualcomm® Oryon y GPU Adreno, optimizado para IA y gaming avanzado. Su batería es de 5000 mAh.

Precio: desde $1.999.999 (antes $2.899.999) hasta en 18 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

motorola signature

Su diseño ultradelgado, materiales premium, experiencias exclusivas y tecnología avanzada lo posicionan dentro de la gama ultra premium de Motorola.

Posee una pantalla pOLED de 6,78” con resolución 1.5K, tasa de refresco de 165 Hz y cuenta con certificación IP68/IP69 y protección Corning Gorilla Glass 8H.

Incorpora la plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, acompañada por 16 GB de RAM, 1 TB de almacenamiento y una batería de 5.200 mAh.

Su sistema de cámaras está compuesto por tres sensores de 50 MP: una cámara principal, una ultra gran angular con función Macro Vision y un teleobjetivo; además de su cámara frontal de 50 MP. El motorola signature es reconocido con el sello de oro de DXOMARK por su excelencia en imagen y fotografía.

Precio: desde $2.399.999 (antes $2.999.999) hasta en 18 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

motorola edge 70

El dispositivo destaca por su diseño ultra liviano pero resistente: el primer teléfono ultradelgado de 5,99 mm con estándares militares de durabilidad y protección Gorilla Glass 7i.

Su pantalla es una Super HD con resolución 1.5K con hasta 4.500 nits de brillo, tasa de refresco de 120 Hz y colores Pantone Validated.

En cuanto a sus cámaras, posee una principal de 50 MP con grabación de video en 4K, una ultra gran angular + macro de 50 MP y una frontal de 50 MP.

Está equipado con el procesador Snapdragon 7 Gen 4, acompañado de una batería de 4800 mAh con la revolucionaria tecnología de silicio-carbono y almacenamiento de hasta 512 GB.

Precio: desde $1.199.999 (antes $1.499.999) hasta en 12 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

moto g67

El dispositivo posee una pantalla Extreme AMOLED de 6,8 pulgadas con resolución Super HD, tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de hasta 5000 nits. También, ofrece durabilidad de grado militar, protección Corning® Gorilla® Glass 7i y resistencia al agua IP64.

Integra procesador MediaTek Dimensity 6300, hasta 12 GB de RAM y almacenamiento de hasta 256 GB, acompañados por una batería de 5200 mAh.

En cámaras, el moto g67 incorpora un sensor Sony LYTIA 600 de 50 MP e incluye funciones de moto ai.

Precio: desde $499.999 (antes $699.999) hasta en 9 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

Además de estos destacados, estarán en descuento siguientes smartphones:

motorola razr 70 : $1.299.999 (antes $1.799.999) hasta en 18 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

: (antes $1.799.999) hasta en 18 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país. motorola edge 70 pro : $1.499.999 (antes $1.699.999) hasta en 12 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

: (antes $1.699.999) hasta en 12 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país. motorola edge 70 fusion : $799.999 (antes $999.999) hasta en 12 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

: (antes $999.999) hasta en 12 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país. moto g max : $749.999 (antes $899.999) hasta en 12 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

: (antes $899.999) hasta en 12 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país. moto g77 : $699.999 (antes $799.999) hasta en 9 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

: (antes $799.999) hasta en 9 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país. moto g56 : $629.999 (antes $729.999) hasta en 6 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

: (antes $729.999) hasta en 6 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país. moto g47 (4/256GB) : $449.999 (antes $649.999) hasta en 9 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

: (antes $649.999) hasta en 9 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país. moto g47 (4/128GB) : $399.999 (antes $549.999) hasta en 9 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

: (antes $549.999) hasta en 9 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país. moto g17 : $349.999 (antes $399.999) hasta en 9 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

: (antes $399.999) hasta en 9 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país. moto g15 SE : $339.999 (antes $439.999) hasta en 6 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

: (antes $439.999) hasta en 6 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país. moto g15 : $289.999 (antes $389.999) hasta en 6 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

: (antes $389.999) hasta en 6 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país. moto g06 (4/128GB) : $299.999 (antes $329.999) hasta en 9 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

: (antes $329.999) hasta en 9 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país. moto g06 (4/64GB): $219.999 (antes $259.999) hasta en 9 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

También, entrarán en descuento los siguientes accesorios del ecosistema Motorola: