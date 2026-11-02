Los usuarios podrán acceder a ofertas de hasta 53% off en notebooks, tablets y productos premium seleccionados.
Lenovo informó que participará de una nueva edición de Cyber Monday con promociones especiales para quienes buscan renovar sus dispositivos y acceder a tecnología con beneficios exclusivos.
Del 2 al 4 de noviembre, la marca ofrecerá descuentos de hasta 53% off, envío gratis y hasta 12 cuotas sin interés en una selección de notebooks, tablets y productos premium, disponibles tanto en su tienda oficial como en los principales retailers del país, entre ellos Frávega, Cetrogar, OnCity, Naldo, La Anónima, Cencosud y Mercado Libre.
Durante los tres días, Lenovo acercará propuestas para acceder a distintas categorías de su portafolio. La selección incluye notebooks para trabajar, estudiar y jugar, computadoras de escritorio para el hogar y tablets pensadas para acompañar la productividad y el entretenimiento.
Entre las notebooks destacadas se encuentra Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8, una alternativa que combina rendimiento, portabilidad y diseño para el uso cotidiano. Disponible en distintas configuraciones, con procesadores AMD Ryzen 3 y Ryzen 5, esta notebook cuenta con pantalla Full HD, 512 GB de almacenamiento y un formato pensado para acompañar las actividades de estudio, trabajo y entretenimiento. Durante Cyber Monday, el modelo está disponible con un 44% de descuento y envío gratis a todo el país.
Dentro de su línea de gaming, la Lenovo LOQ Gen 11, con procesador AMD Ryzen 7, ofrece una experiencia fluida, ideal tanto para jugar como para editar o crear contenido. Además, incorpora tecnologías de inteligencia artificial que optimizan el rendimiento y un sistema de refrigeración avanzado. También se encuentra con un 26% de descuento y envío gratis a todo el país.
En el segmento de alto rendimiento, la Lenovo Legion Pro 5 Gen 10 se destaca por su potencia y sus prestaciones orientadas al gaming. Con procesador AMD Ryzen 9, 32 GB de memoria RAM, 1 TB de almacenamiento y gráficos NVIDIA GeForce RTX 5070, está pensada para quienes buscan una experiencia de juego de alto nivel y un equipo capaz de responder a las exigencias de los títulos más demandantes. Este modelo está disponible con un 31% de descuento y envío gratis a todo el país.
Finalmente, la Lenovo Yoga Slim 7x Gen 9, con el procesador Snapdragon X Elite, representa la categoría premium del portfolio, con un diseño ultradelgado y liviano, batería de larga duración, 32 GB de almacenamiento y capacidades potenciadas por inteligencia artificial. Este dispositivo se puede conseguir con un 33% de descuento y envío gratis a todo el país.
La propuesta de Lenovo también incluye equipos de escritorio que combinan rendimiento, diseño y practicidad. La Lenovo IdeaCentre AIO Gen 10 de 23,8” integra los componentes de una computadora en un único dispositivo, con una pantalla Full HD que permite optimizar el espacio de trabajo y mantener una configuración ordenada.
Equipada con procesador AMD Ryzen 5, 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento, es una alternativa para quienes buscan resolver sus tareas cotidianas, estudiar o trabajar desde casa. Durante el evento, estará disponible con un 27% de descuento y envío gratis a todo el país.
En el segmento de tablets, Lenovo presenta dos modelos de Idea Tab, pensadas para acompañar el estudio, el trabajo y el entretenimiento, con accesorios que amplían las posibilidades de uso:
“En este Cyber Monday, buscamos acercar tecnología a más personas, con oportunidades para renovar y acceder a productos que acompañen sus necesidades. Desde notebooks para el día a día hasta dispositivos de alto rendimiento, ofrecemos alternativas que potencian el trabajo, el estudio, la creatividad y el entretenimiento”, señalan desde Lenovo.
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