Dentro de su línea de gaming, la Lenovo LOQ Gen 11, con procesador AMD Ryzen 7, ofrece una experiencia fluida, ideal tanto para jugar como para editar o crear contenido. Además, incorpora tecnologías de inteligencia artificial que optimizan el rendimiento y un sistema de refrigeración avanzado. También se encuentra con un 26% de descuento y envío gratis a todo el país.

En el segmento de alto rendimiento, la Lenovo Legion Pro 5 Gen 10 se destaca por su potencia y sus prestaciones orientadas al gaming. Con procesador AMD Ryzen 9, 32 GB de memoria RAM, 1 TB de almacenamiento y gráficos NVIDIA GeForce RTX 5070, está pensada para quienes buscan una experiencia de juego de alto nivel y un equipo capaz de responder a las exigencias de los títulos más demandantes. Este modelo está disponible con un 31% de descuento y envío gratis a todo el país.

Finalmente, la Lenovo Yoga Slim 7x Gen 9, con el procesador Snapdragon X Elite, representa la categoría premium del portfolio, con un diseño ultradelgado y liviano, batería de larga duración, 32 GB de almacenamiento y capacidades potenciadas por inteligencia artificial. Este dispositivo se puede conseguir con un 33% de descuento y envío gratis a todo el país.

Opciones de escritorio

La propuesta de Lenovo también incluye equipos de escritorio que combinan rendimiento, diseño y practicidad. La Lenovo IdeaCentre AIO Gen 10 de 23,8” integra los componentes de una computadora en un único dispositivo, con una pantalla Full HD que permite optimizar el espacio de trabajo y mantener una configuración ordenada.

Equipada con procesador AMD Ryzen 5, 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento, es una alternativa para quienes buscan resolver sus tareas cotidianas, estudiar o trabajar desde casa. Durante el evento, estará disponible con un 27% de descuento y envío gratis a todo el país.

Tablets para trabajar y disfrutar

En el segmento de tablets, Lenovo presenta dos modelos de Idea Tab, pensadas para acompañar el estudio, el trabajo y el entretenimiento, con accesorios que amplían las posibilidades de uso:

Lenovo Idea Tab 8 GB + 256 GB: equipada con pantalla de 11” con resolución 2.5K, procesador MediaTek Dimensity 6300 y conectividad 5G, esta versión combina rendimiento y versatilidad para utilizar aplicaciones, tomar apuntes y disfrutar de contenidos multimedia. Incluye lápiz digital y funda con teclado. Durante Cyber Monday, está disponible con un 42% de descuento y envío gratis a todo el país.

equipada con pantalla de 11” con resolución 2.5K, procesador MediaTek Dimensity 6300 y conectividad 5G, esta versión combina rendimiento y versatilidad para utilizar aplicaciones, tomar apuntes y disfrutar de contenidos multimedia. Incluye lápiz digital y funda con teclado. Durante Cyber Monday, está disponible con un Lenovo Idea Tab 8 GB + 128 GB: una alternativa versátil para estudiar, trabajar y disfrutar de contenidos en cualquier momento. Esta versión con pantalla de 11” con resolución 2.5K, procesador MediaTek Dimensity 6300 y conectividad 5G, también incluye lápiz digital y funda tipo folio, ideales para tomar notas, dibujar y acompañar las actividades cotidianas. Durante el evento, se puede conseguir con un 31% de descuento y envío gratis a todo el país.

“En este Cyber Monday, buscamos acercar tecnología a más personas, con oportunidades para renovar y acceder a productos que acompañen sus necesidades. Desde notebooks para el día a día hasta dispositivos de alto rendimiento, ofrecemos alternativas que potencian el trabajo, el estudio, la creatividad y el entretenimiento”, señalan desde Lenovo.